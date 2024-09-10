Тимур Нагуманов представил своего нового зама по экономике

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

На должность заместителя руководителя исполнительного комитета Альметьевского муниципального района по экономике назначен Аяз Ямалетдинов. На деловом понедельнике его представил глава района Тимур Нагуманов.

«Аяз Анисович — опытный специалист с богатым опытом работы в сфере экономики и управления. Поздравляем и желаем успехов в реализации поставленных задач!» — отметил Нагуманов.

Ранее Аяз Ямалетдинов занимал руководящие должности. С 2018-го по 2022 год он трудился в должности начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Управления строительства, связи, транспорта и дорожного хозяйства исполкома Альметьевского района.

В 2022-2024 годах возглавлял Управление экономики и промышленности исполкома Альметьевского района, а также исполнял обязанности заместителя руководителя по экономике.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевском районе озвучили новое кадровое назначение.