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Тимур Нагуманов представил своего нового зама по экономике
На должность заместителя руководителя исполнительного комитета Альметьевского муниципального района по экономике назначен Аяз Ямалетдинов. На деловом понедельнике его представил глава района Тимур Нагуманов.
«Аяз Анисович — опытный специалист с богатым опытом работы в сфере экономики и управления. Поздравляем и желаем успехов в реализации поставленных задач!» — отметил Нагуманов.
Ранее Аяз Ямалетдинов занимал руководящие должности. С 2018-го по 2022 год он трудился в должности начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Управления строительства, связи, транспорта и дорожного хозяйства исполкома Альметьевского района.
В 2022-2024 годах возглавлял Управление экономики и промышленности исполкома Альметьевского района, а также исполнял обязанности заместителя руководителя по экономике.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевском районе озвучили новое кадровое назначение.
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