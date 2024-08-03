«Ровесница города»: альметьевская «районка» отмечает 70-летие

«Самый высокий тираж пришелся на 1989 год»

Исполняющая обязанности главного редактора «Знамя труда» Елена Марданшина рассказала нам о ключевых вехах газеты. С 1932 года в районе выходила газета на татарском языке «Социализмга» («К социализму»). 25 марта 1952 года село Альметьево было преобразовано в поселок городского типа Альметьевск. А когда в 1953 году Альметьевск получил статус города, было принято решение начать здесь издание газеты на русском языке. Ее первый номер вышел в свет 2 июля 1954 года.

Несколько поколений альметьевцев выросли вместе с любимой газетой. Своими основными задачами ее коллектив всегда считал — быть на передовой, доводить решения власти до населения, обеспечивать обратную связь с жителями. И уже с первых выпусков он справлялся с ними на отлично.

Первые номера «Знамени труда» состояли из четырех полос, выходила газета трижды в неделю тиражом 2,5 тысячи экземпляров.

Первым главным редактором газеты стал участник Великой Отечественной войны Константин Маркелов, он пробыл у ее руля год. Пришедший ему на смену Владимир Ларин возглавлял «Знамя труда» более 20 лет.

Неотделимо от истории издания и имя Сарии Исхаковой. Она пришла в редакцию в 1985 году и в 2003-м стала главным редактором, проработав на этой должности 13 лет.

Все самые важные и интересные события Альметьевска и района находили свое отражение на страницах газеты. «Основные темы традиционные, и можно сказать, они не поменялись до сих пор: человек труда, работа и достижения нефтегазовой сферы, остросоциальные материалы, объяснение новых законов», — поделилась Елена Марданшина.

В 80-х годах у «Знамени труда» было около 30 тыс. подписчиков, самый высокий тираж пришелся на 1989-й: более 34,2 тыс. экземпляров. Сегодняшний тираж — 1,5 тыс. штук, из них 1,3 тыс. – по подписке.

Самый молодой главный редактор

До Сарии Исхаковой в начале 2000-х газету возглавлял Максим Игнатьев, которого многие знают как пресс-секретаря экс-мэра Казани Камиля Исхакова (ныне он директор по взаимодействию с госорганами и региональным программам УК «Дело»).

На момент знакомства с коллективом газеты Игнатьеву было всего 23 года. До этого он руководил Управлением по делам молодежи Альметьевского района и города Альметьевска и работал в газете «Молодежный коктейль».

«Я был очень молод. В газете „Знамя труда“ для меня одновременно было сложно, интересно и легко. Коллектив там был высокопрофессиональный, наверное, самый лучший, на который ориентировались молодые журналисты. Наша газета „Молодежный коктейль“ сначала была частью „Знамени труда“, потом она стала выходить отдельно. Сейчас ее уже нет, многое изменилось. Сейчас вообще мало печатных изданий. Но слава богу – такие издания, как „Знамя труда“, „Республика Татарстан“, остались и работают», — отметил он.

Раньше получить назначение на пост главного редактора было не так просто, одного представления администрации было недостаточно. За нового руководителя должен был проголосовать коллектив.

«Была достаточно демократичная история. Меня выбрали, когда я пришел. Журналистское сообщество тогда было достаточно узкое и дружное. Естественно, мы раньше общались, дружили, я часто приходил в „Знамя труда“ к своему старшему товарищу Ильгизу Исхаковичу Гиматову. Тогда он был депутатом Госсовета РТ, одновременно был главным редактором (с начала 90-х до мая 2000 года, – прим. Т-и)», — поделился воспоминаниями Игнатьев.

Когда молодой человек пришел в газету, он только-только окончил журфак КГУ. Альметьевский район тогда возглавлял Ришат Абубакиров.

Молодой руководитель столкнулся с рядом сложностей. Во-первых, все его подчиненные были старше. Руководить коллективом, в котором люди опытнее, грамотнее и жизненно, и творчески, — это, по словам экс-главреда, было «сложно, но круто».

«Они всё умели и знали. Каждый человек был ценен. И не я им больше мог дать, а они мне. Я „напитывался“ от людей, от того коллектива. Ведь газета — это, прежде всего, коллектив. Это не стены, не бумага и не компьютеры, а люди, которые ее создавали. И подход был творческий. Хотя газета и носит достаточно советское название „Знамя труда“, читать ее всегда было интересно и вкусно, потому что в ней работали безгранично творческие люди. Они создавали тексты, которые воспринимались легко. Они отражали необходимые на то время задачи, которые ставило перед нами руководство и наши учредители, при этом старались быть интересными, потому мы жили в том числе и за счет подписки», — рассказал Игнатьев.

Вместе с этим молодой главред понимал, что издание нуждается в переменах. В начале нулевых, по его словам, газета оставалась «советской-советской».

«Вот это было сложно объяснить людям, что где-то нужно добавить цвета, где-то поменять шапку, которая не менялась 40-50 лет. Давайте экспериментировать, давайте привлекать дизайнеров, давайте смотреть. Я принимал не единоличные, а согласованные решения, мы собирались коллективом, с основной его частью, с секретариатом, который был в руководстве газеты. И в какой-то момент они сами вовлеклись в это дело. Мы вместе пытались и менять, и привнести что-то, что есть и сейчас», — рассказал Игнатьев.

Экс-главред старался сделать так, чтобы журналистам было комфортно и интересно работать, чтобы они видели перспективу и получали достойную зарплату. «У нас была достаточно коммерчески успешная газета, хотя и финансировалась за счет города, приходилось платить за коммунальные расходы и так далее. Мы еще зарабатывали на подписке и на рекламе. Это было возможно за счет того, что у нас был самый высокий тираж в городе», — пояснил собеседник агентства.

Что впереди?

Сегодня в объединенный филиал «Татмедиа» «Знамя труда» входят газета с одноименным названием, газета на татарском языке «Әлмәт таңнары» и телеканал «ЮВТ 24». Сейчас, как и прежде, все держится на коллективе.

«Газета из 20 полос делается небольшим коллективом и командой внештатных авторов. Продолжаются традиции, заложенные поколениями талантливейших редакторов. И, конечно, это для нас большая гордость. Все эти годы появлялись какие-то издания, сменялись газеты, но „Знамя труда“ является летописью истории. Большая честь быть продолжателем этой истории, хотя времена очень непростые, особенно для печатных изданий», — поделилась Елена Марданшина.

Елена Марданшина в качестве корреспондента

В сложных временах есть свой, особый смысл, считает главред. Так, например, у редакции есть цель — сделать чтение популярным.

«Я всегда говорю в защиту печатных изданий, что газеты есть во всех развитых странах мира, никогда они не умрут, так же как и театр, и кино. Всегда будет пресса, всегда будут книги, и поэтому мы говорим, что печать развивает нас, делает лучше, умнее. И вот с такой риторикой мы все-таки сохраняем тиражи, поддерживаем нашу газету. С большой гордостью и любовью продолжаем это дело и видим в этом очень важную миссию», — поделилась собеседница агентства.

Коллектив мечтает о том, чтобы газету читали не только пожилые люди, но и более молодое поколение. И сейчас в редакции трудятся над новыми форматами для молодежи, чтобы она находила в газете то, ради чего открывает ленту в соцсетях. Например, планируется создавать полосы в формате микроблогов.

«В классическом варианте СМИ мечтаем добавлять „фишки“, которые могли бы осовременить газету. Ну и, конечно, мечтаем о том, чтобы к нам приходили новые люди, влюбленные в журналистику, мечтающие идти по этому пути. Потому что нам очень нужны люди в нашей сфере», — поделилась надеждами и.о. главреда.

«Нефтяная столица республики всегда отличалась избирательным читателем»

16 и 23 августа в Альметьевске запланированы юбилейные события. К выпуску готовится праздничный номер газеты, на «ЮВТ-24» выйдет цикл новостных сюжетов. В городском парке для читателей пройдет мероприятие, на котором выступят местные артисты и коллективы.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков желает сотрудникам редакции «Знамени труда» новых проектов, которые действительно нужны и важны горожанам.

«Нефтяная столица республики всегда отличалась. Там читатель всегда очень подготовленный, я бы даже сказал – избирательный! И сегодня газету выбирают ее преданные читатели», — отметил он.

С огромной радостью глава медиахолдинга поздравил коллектив издания и ветеранов, которые посвятили свою жизнь журналистике. Он пожелал им здоровья, удачи и успехов.

«„Знамя труда“ празднует свои 70 лет! Только представьте, сколько газетных полос выпущено, сколько поколений брали в руки газету в ее традиционном печатном виде. А сколько журналистов за все это время трудились и сейчас работают в издании? Ведь это целая плеяда сотрудников и целая плеяда читателей», — отметил Шамиль Садыков.

Руководитель медиахолдинга подчеркнул, что коллектив редакции сегодня работает и в социальных медиа, поскольку это требование времени.

«70 лет — это целая эпоха района, которая нашла правдивое отражение в газетных строках»

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов пожелал коллективу газеты неиссякаемой творческой энергии, вдохновения, верных подписчиков и читателей. «70 лет — это целая эпоха района, которая нашла объективное и правдивое отражение в газетных строках», — прокомментировал он.

По словам руководителя района, за семь десятков лет газета прошла большой путь преобразований, становления и развития.

«Не раз сменялись поколения журналистов, внешний вид газеты, но неизменным оставался ее творческий дух и объективность в отражении всех важных событий, происходивших в районе. „Знамя труда“ имеет свою историю, сложившиеся традиции, неповторимый стиль, она помогает альметьевцам быть услышанными властью, а власти – быть понятной для населения. Информация в ней всегда была и остается объективной, оперативной и многогранной. Понимание государственных проблем, способность разъяснять непростые политические и экономические вопросы, смело представлять различные мнения, писать интересно и занимательно — все эти качества ярко характеризуют журналистов „районки“», — подчеркнул Тимур Нагуманов.

Глава района адресовал поздравления и ветеранам газеты – золотому фонду Альметьевского Союза журналистов. Каждому из них достался определенный период развития района: послевоенное восстановление, успешное развитие, перестройка, трудный постперестроечный период, адаптация к новым веяниям жизни.

«Коллектив газеты старался достойно отвечать требованиям того времени. Сейчас стремительным потоком появляются совершенно новые формы работы в медиапространстве, и перед вами стоят серьезные вызовы времени. Я уверен, что газета еще долго будет занимать свою нишу большого информационного поля, освещать самые актуальные вопросы сегодняшнего дня», — заключил он.

Фотографии предоставлены Еленой Марданшиной