Руководитель проекта «ИТ-деревня» Никифоров проголосовал на выборах Президента

Руководитель проекта «ИТ-деревня» Николай Никифоров принял участие в выборах Президента России. Фотографиями из избирательного участка он поделился в своем Телеграм-канале.

«Выбор сделан», – написал в посте Никифоров.

Ранее вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов отмечал, что в Иннополисе увидили срез молодых и активных избирателей. Отметим также, что по состоянию на 15:00 15 марта явка на выборы Президента России в Татарстане составила 23,24%.

Напомним, 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.

Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

фото: телеграм-канал Дениса Никифорова