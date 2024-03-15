Роман Шайхутдинов: В Иннополисе мы видим срез молодых и активных избирателей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Иннополис - это город с молодыми избирателями, которые активно участвуют в стартовавших сегодня выборах Президента России. Об этом во время голосования на участке в самом молодом городе России сообщил вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов.

«Именно в Иннополисе срез молодых избирателей. Средний возраст жителей около 31 года. Здесь мы можем увидеть выборку образа будущего. Город хорошо готов к выборам, активность высокая. Надеемся, что она будет таковой на протяжении всех трёх дней. Тем более, что благодаря системе "Мобильный избиратель" те, кто приезжают сюда на работу, смогут выбрать для себя участок для голосования именно в Иннополисе», - пояснил вице-премьер.

Он подчеркнул, что проголосовать на выборах - это гражданский долг каждого человека в нашей стране и возможность поучаствовать в формировании образа будущего России.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также на выборы вместе со всей своей семьей пришел мэр Иннополиса Руслан Шагалеев. Они вместе с женой заполнили бюллетени, а их маленькая дочь помогла положить их в урну для голосования.

«Прийти на выборы и проголосовать - это мой долг как гражданина Российской Федерации. Я пришел вместе со своей семьей. Отмечу, что избирательный участок в Иннополисе расположен там, где обычно проходят концерты и представления. На выставке здесь же показаны некоторые достижения наших резидентов», - сообщил градоначальник.

На входе граждане могли испробовать нейросеть, которая из простых рисунков генерирует пейзажи, поиграть в приставку, повзаимодействать с робособакой и сфотографироваться с маскотами «Игр Будущего».

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.

Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).