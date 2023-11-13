Руководитель исполкома Нижнекамска Камиль Назмиев покидает свой пост

Руководитель исполнительного комитета Нижнекамска Камиль Назмиев покидает пост по собственному желанию, сообщил «Татар-информу» собственный источник.

Об этом официально станет известно на объединенной сессии города и района, где депутаты рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий.

По данным источника, Камиль Назмиев переходит на новую работу в АО «Сетевая компания», где трудился ранее.

Камиль Назмиев Фото: tatarstan.ru

Напомним, Назмиев трудился на должностях заместителя главы Мензелинского района, руководителем исполкома Мензелинского района, с 2021 года занимал должность заместителя директора филиала АО «Сетевая компания» в Нижнекамске. 15 сентября 2022 года был назначен замруководителя исполкома Нижнекамска. А с октября 2022 года занял должность руководителя исполкома города.