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Руководитель исполкома Нижнекамска Камиль Назмиев покидает свой пост
Руководитель исполнительного комитета Нижнекамска Камиль Назмиев покидает пост по собственному желанию, сообщил «Татар-информу» собственный источник.
Об этом официально станет известно на объединенной сессии города и района, где депутаты рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий.
По данным источника, Камиль Назмиев переходит на новую работу в АО «Сетевая компания», где трудился ранее.
Напомним, Назмиев трудился на должностях заместителя главы Мензелинского района, руководителем исполкома Мензелинского района, с 2021 года занимал должность заместителя директора филиала АО «Сетевая компания» в Нижнекамске. 15 сентября 2022 года был назначен замруководителя исполкома Нижнекамска. А с октября 2022 года занял должность руководителя исполкома города.
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