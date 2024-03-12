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Руководитель «Игр будущего»: Такой турнир могли сделать только в России
Создать такой уникальный и принципиально новый формат соревнований, как международный мультиспортивный турнир «Игры будущего», могли только в России. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве по итогам первых в истории подобных состязаний, прошедших в Казани, заявил руководитель проекта Игорь Столяров.
«Это фантастический проект! „Игры будущего“ можно было сделать только в этой стране, этой командой, этими людьми. Это уникальный симбиоз правообладателей и команды организаторов из Казани. Это было сделано в рекордно короткие сроки за полтора года. Россия подарила миру совершенно новый формат соревнований», —выразил уверенность Столяров.
По словам руководителя «Игр будущего», международные спортивные мероприятия — это то, что Россия любит и умеет отлично делать.
«Мы в свое время провели лучшую в мире Олимпиаду, организовали лучший чемпионат мира по футболу. Все инсайдеры, которые внутри рынка работают, могут это подтвердить», — подчеркнул спикер.
Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» проходил в Казани с 21 февраля по 3 марта. В соревнованиях по двадцать одной фиджитал-дисциплине приняли участие 1811 спортсменов из 117 стран мира, в том числе из Беларуси, Турции, Китая, Франции, Испании, США, Италии, Бразилии, Португалии.
На церемонию открытия в столицу республики прибыл Президент России Владимир Путин. Помимо российского лидера, гостями мероприятиями в столице Татарстана стали Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Турнир торжественно завершился 3 марта. В церемонии закрытия принял участие Раис РТ Рустам Минниханов. Он поблагодарил руководство страны, спортсменов и жителей республики за прошедшие «Игры будущего».
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