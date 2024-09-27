Руководитель «Движение первых» в РТ: «Обращение Раиса было пронизано патриотизмом»

Руководитель регионального отделения Всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых», помощник Раиса Татарстана Тимур Сулейманов считает, что в послании Раиса Татарстана Рустама Минниханова к парламенту большое внимание было уделено теме патриотизма и любви к народу.

«На мой взгляд, все обращение было посвящено теме патриотизма, буквально, было пронизано этой темой. Отдельно этому вопросу было уделено внимание, когда речь шла о воспитании детей и молодежи в духе наших традиционных ценностей, о роли педагогов и наставников в этой работе, о том, что этим надо заниматься, начиная с детского сада», – отметил он.

Татарстан – пилотный регион, где «Движение первых» начало работать с самыми маленькими ребятами из детских садов, указал Тимур Сулейманов. Он отметил, что Раис РТ подчеркнул важность работы с различными категориями детей и молодежи. Необходимо взаимодействовать не только с активистами, но и стремиться привлечь тех, кто пока далек от общественной деятельности.

«Кому-то из ребят ближе спорт, кому-то – творчество, кому-то – науки. И мы должны быть разными для того, чтобы дети с раннего возраста могли найти то, что им по вкусу. Безусловно, все это должно быть пропитано любовью к родному краю – селу, республике и стране в целом», – отметил руководитель «Движения первых» в РТ.

Напомним, что Минниханов в своем обращении подчеркнул, что следует шире задействовать потенциал республиканского отделения «Движения Первых», активнее привлекать к работе ветеранов СВО — настоящих героев нашего времени.

«Все обращение было пропитано любовью к своему народу. Акцент был на том, что главная ценность – это люди. Люди, которые трудятся на предприятиях, поддерживают страну своим повседневным трудом. Мы видели, как Рустам Минниханов обращался во время послания к тем, кто был приглашен в зал. Там была и молодежь, кто отстаивал честь республики на международной арене, и работники агропромышленной области, и фермеры, и трудовые династии, и, конечно, наши Защитники Отечества – участники специальной военной операции, и те, кто их поддерживает. Патриотизм и отношение к людям были красной нитью обращения», – подытожил Тимур Сулейманов.