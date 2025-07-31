Руководитель Арского района доставил гуманитарную помощь бойцам СВО

Фото предоставлено пресс-службой Арского района РТ.

Руководитель исполкома Арского района Алмаз Хисамутдинов побывал в зоне специальной военной операции, где встретился с земляками-военнослужащими.

Поездка прошла в сопровождении гуманитарного груза, собранного жителями района.

По словам Хисамутдинова, встреча с бойцами прошла тепло: «Земляки встретили нас очень тепло. Мы передали им все, что они просили», – отметил он.

В этот раз на передовую было отправлено пять машин с гуманитарной помощью. Один из автомобилей, по просьбе самих бойцов, доставили непосредственно в зону СВО.

«Ребята очень благодарны за гуманитарную помощь. У них боевой дух, они хорошо понимают стоящие перед ними задачи. Мы продолжим доставлять гуманитарную помощь. Большое спасибо всем, кто помогает», – добавил глава района.

В состав груза вошли вещи первой необходимости, медикаменты и продукты. Сбор продолжается – волонтеры и жители района регулярно передают все, что может пригодиться бойцам.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.