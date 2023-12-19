Руководитель Администрации Раиса Татарстана исполнит новогодние желания семи детей

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Он снял с новогоднего дерева сразу семь открыток, передает пресс-служба Раиса РТ.

9-летняя Арина из Атнинского района республики хочет получить подарок-сюрприз. Девочка любит читать стихи, рисовать.

8-летняя Варвара из Казани загадала Деду Морозу экскурсию в студии Детского радио, еще один юный казанец – 5-летний Рамазан – дачный спортивный комплекс. 14-летний Владимир тоже родом из Казани и мечтает получить подарок-сюрприз. Подросток любит рисовать, много времени уделяет классической и духовной музыке.

10-летний Егор из Спасского района РТ мечтает поплавать с дельфинами, а его сверстница – Вероника из Челнов попросила у Деда Мороза туристическую палатку.

12-летний Станислав из Агрызского района растет в многодетной семье. Мальчик любит играть с братьями и сестрами, а также увлекается спортом. На Новый год он загадал боксерскую грушу и перчатки.

«Елка желаний» – традиционная новогодняя акция, в которой могут принять участие все желающие. В этом году ее участниками уже стали Премьер-министр России Михаил Мишустин, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин. Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ Рустам Минниханов исполнит мечты четырех маленьких татарстанцев.