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Руководитель Администрации Раиса Татарстана исполнит новогодние желания семи детей
Руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Он снял с новогоднего дерева сразу семь открыток, передает пресс-служба Раиса РТ.
9-летняя Арина из Атнинского района республики хочет получить подарок-сюрприз. Девочка любит читать стихи, рисовать.
8-летняя Варвара из Казани загадала Деду Морозу экскурсию в студии Детского радио, еще один юный казанец – 5-летний Рамазан – дачный спортивный комплекс. 14-летний Владимир тоже родом из Казани и мечтает получить подарок-сюрприз. Подросток любит рисовать, много времени уделяет классической и духовной музыке.
10-летний Егор из Спасского района РТ мечтает поплавать с дельфинами, а его сверстница – Вероника из Челнов попросила у Деда Мороза туристическую палатку.
12-летний Станислав из Агрызского района растет в многодетной семье. Мальчик любит играть с братьями и сестрами, а также увлекается спортом. На Новый год он загадал боксерскую грушу и перчатки.
«Елка желаний» – традиционная новогодняя акция, в которой могут принять участие все желающие. В этом году ее участниками уже стали Премьер-министр России Михаил Мишустин, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин. Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ Рустам Минниханов исполнит мечты четырех маленьких татарстанцев.
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