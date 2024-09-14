«Рукописи не горят!»: фестиваль «Пастернаковские чтения» провел перформанс в Казани

В казанском парке «Черное озеро» в пятницу, 13 сентября, прошел музыкально-поэтический вечер «Рукописи не горят. Поэзия. Музыка. Бит». Его провели в преддверии международного фестиваля «Пастернаковские чтения», который стартует на следующей неделе в Менделеевске.

На вечере прозвучали произведения Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака и Михаила Булгакова. В этом году имена Ахматовой, Цветаевой и Булгакова наравне с именем Пастернака будут представлены в программе фестиваля.

«На этой площадке парка „Черное озеро“ мы хотим пригласить вас в Менделеевск. Хотим, чтобы вы прониклись атмосферой нашего фестиваля, увидели что-то вроде анонса того, что примет Менделеевск уже через неделю», — обратилась к гостям вечера заместитель руководителя исполкома Менделеевского района по социальным вопросам Юлия Рыбакова.

«Возможно, покажется немного непривычным, что в литературном поэтическом вечере участвуют представители химического комплекса. Но всё, что касается творчества, спорта и культуры, является особым химическим компонентом, который наполняет жизнь смыслами и эмоциями», — заявил заместитель директора АО «Аммоний» Александр Осипов.

Химический комплекс поддерживает фестиваль второй год. Но литературный форум впервые вышел на казанскую площадку. Современные поэты представили свои произведения под аккомпанемент живых инструментов и современных диджейских битов. Так, поэтесса Екатерина Рагимова прочитала стихотворение, посвященное матерям бойцов специальной военной операции.

«Я решила посвятить это стихотворение всем матерям, которым не суждено дождаться сыновей с фронта. Оно про сильных матерей и мужественных воинов», — сказала Рагимова на вечере.

Впервые в Казани прозвучали архивные аудиозаписи голосов Бориса Пастернака, Анны Ахматовой и Анастасии Цветаевой (сестры Марины Цветаевой, фонограммы ее самой, судя по всему, не сохранились — прим. Т-и) в сопровождении динамичных диджейских битов.

«Самым интересным для меня было услышать, как звучат голоса поэтов. Я еще не слышал Анастасию Цветаеву. Такой голос у нее! Если честно, даже внутри что-то екнуло, вроде столько лет записи, а так это живо, здорово!» — поделился мнением один из выступавших.

Кульминацией стал перформанс «Рукописи не горят». Организаторы соединили знаменитое стихотворение Бориса Пастернака «Зимняя ночь» и легендарную фразу «Рукописи не горят» из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

«Смысл этой фразы „Рукописи не горят“ — искусство нетленно. И мы решили облечь эту мысль в реальную форму и под контролем профессиональных организаторов фаер-шоу провели небольшой перформанс. Подожгли строки стихотворения Бориса Пастернака — и гости смогли убедиться, что написанное не смог уничтожить огонь», — поделился ведущий и директор компании — организатора вечера Александр Шмагин.

В конце вечера в парке прошли чтения в формате «Открытого микрофона», к ним присоединились многие известные казанские поэты.

«Приятно видеть, что у нас такая поэтичная молодежь, очень талантливая и заинтересованная. Казань испытывает поэтический подьем, молодежи талантливой много, и она наступает на пятки взрослым поэтам, это хорошо!» — поделился впечатлениями поэт Игорь Афонин.

Фестиваль «Пастернаковские чтения» пройдет в Менделеевске с 20 по 22 сентября, он станет посвящением Борису Пастернаку и его современникам.

Ранее стало известно, что заслуженная артистка России Нина Шацкая исполнит в Менделеевске романсы на стихи поэтов Серебряного века, а актриса театра и кино Елена Захарова представит моноспектакль.