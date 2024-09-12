Елена Захарова пригласила всех на «Пастернаковские чтения»

Актриса театра и кино Елена Захарова записала видеообращение и пригласила зрителей на фестиваль «Пастернаковские чтения», который пройдет в Менделеевске с 20 по 22 сентября.

«Совсем скоро в Татарстане пройдет прекрасный фестиваль „Пастернаковские чтения“ — с 20 по 22 сентября в городе Менделеевске. Я обязательно приеду туда и буду выступать для вас 20 сентября», — отметила Елена Захарова.

Известная актриса рассказала, что в первый день форума представит моноспектакль «Женские судьбы в произведениях классиков», который состоит из стихотворений Марины Цветаевой и Анны Ахматовой, а также из отрывков произведений Гоголя, Островского, Чехова. В моноспектакле, получившем высокую оценку критиков, Захарова перевоплощается во множество героинь. Основа спектакля — это сочетание музыки, литературы и танца.

«А в завершение моего моноспектакля будет танец Кармен. До встречи», — добавила актриса.

Кроме того, Елена Захарова присоединилась к поэтическому челленджу фестиваля и прочитала стихотворение Марины Цветаевой «Вы столь забывчивы, сколь незабвенны...». Стать частью челленджа может каждый, выложив в социальных сетях видео со стихотворением и хештегом #пастернаковскиечтения2024.

Международный фестиваль «Пастернаковские чтения» пройдет под эгидой ЮНЕСКО в Менделеевске с 20 по 22 сентября. В прошлом году он собрал больше 5 тыс. гостей со всей страны. Ранее стало известно, что в городе выступят заслуженная артистка России Нина Шацкая, народный артист страны Андрей Соколов и режиссер, актер Сергей Алдонин.