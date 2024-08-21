Известные актеры представят в Менделеевске спектакль «Мастер и Маргарита»

Российский актер и режиссер Сергей Алдонин и актриса, певица и автор песен Екатерина Волкова станут специальными гостями предстоящего Международного литературно-театрального фестиваля «Пастернаковские чтения». Фестиваль пройдет в Менделеевске с 20 по 22 сентября. По традиции мероприятие будет посвящено писателю Борису Пастернаку и его современникам.

Московский театр «Булгаковский дом» представит легендарную постановку «Мастер и Маргарита», главные роли в которой сыграют Алдонин и Волкова. Спектакль, поставленный в мастерской Марка Захарова, больше 20 лет остается главным театральным событием Москвы, ведь только здесь можно стать частью мистерии, воссозданной по черновикам романа Булгакова. В программе фестиваля будут воспроизведены отрывки из самого спектакля.

На фото: Екатерина Волкова

«На этот спектакль бывает трудно попасть в Москве. Все билеты всегда раскупаются вмиг. Это будет огромным событием для Менделеевска. Думаю, жителям всей Республики Татарстан и даже соседних регионов стоит посетить эту постановку», — отметил на пресс-конференции, посвященной фестивалю, замгенерального директора АО «Аммоний» Юрий Разбежкин.

Ранее стало известно, что заслуженная артистка России Нина Шацкая исполнит в Менделеевске романсы на стихи поэтов Серебряного века. Она представит концертную программу в сопровождении известного пианиста, заслуженного артиста России, композитора Александра Покидченко.

На фото: Сергей Алдонин

В 2024 году организаторы Международного литературно-театрального фестиваля «Пастернаковские чтения» приняли решение расширить тематику программы. Ее посвятят не только Борису Пастернаку, но и другим видным фигурам русской литературы и культуры этого периода: Анне Ахматовой, Анастасии и Марине Цветаевым, Михаилу Булгакову, Владимиру Маяковскому, Александру Вертинскому и другим.