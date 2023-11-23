Руины спиртзавода маркизов Паулуччи потеряли статус памятника в Татарстане

Здание завода, 1999 год / скриншот документации

В Верхнеуслонском районе, в районе деревни Гребени, утрачено здание, входившее в список выявленных памятников Республики Татарстан (2002). К такому выводу пришел эксперт, оценивая возможность включения объекта в число объектов культурного наследия. Результаты экспертизы опубликовал Госкомитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Здание спиртового завода маркизов Паулуччи было построено в 1891 году южнее деревни Гребени, на правом берегу реки Гребенки. Комплекс включал несколько объемов разной величины и габаритов, в том числе пристроенных к основному зданию.

С 1986 года здание было заброшено и разрушалось. Сохранилось описание главного корпуса, обращенного к Волге, датированное 1999 годом. Тогда исследователей привлекло декоративное оформление фасада с пилястрами по углам, карниза и фриза между основным и мезонинными этажами, клинчатыми лопатками на фасаде и другими элементами.

Основное разрушение здания пришлось на 2013-2014 годы, когда неустановленные лица разобрали каменные стены и вывезли материалы с территории. До 2016 года дошел лишь фрагмент одного из углов здания.

«В настоящее время территория, на которой располагались строения выявленного объекта культурного наследия, свободна от застройки, не благоустроена. В ходе осмотра зафиксированы сохранившиеся фрагменты цокольной части и несколько рядов кладки первого этажа, сложенного из крупных блоков известняка (белого камня), на территории присутствует строительный мусор и обрушившиеся фрагменты второго этажа из кладки керамического кирпича», — говорится в описании.

На основании проведенных исследований эксперт вынес решение о нецелесообразности включения бывшего здания завода в единый реестр объектов культурного наследия. Здание утратило историко-культурное значение и может считаться физически утраченным, заявил он.

Как ранее рассказывал «Татар-информ», не удалось сохранить и усадьбу маркизов Нарышкиных – Паулуччи в Ключищах. Ее снесли до того, как удалось собрать документы для включения в список вновь выявленных памятников культуры в 2006 году. А в 2021-м в бывшей усадьбе вырубили цветущий яблоневый сад, соседствовавший с вековыми липовыми и сосново-дубовыми аллеями.

Кроме того, в Ключищах несколько раз «покушались» на трубу старинного кирпичного завода. Последняя попытка разобрать ее была совершена зимой этого года – уже после того, как объект по обращениям местных жителей удалось внести в перечень выявленных объектов культурного наследия.