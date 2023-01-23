В Татарстане пресечена очередная попытка разобрать старинную трубу в Ключищах

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия выявил, что в Ключищах вновь начали разбирать исторический объект – трубу старинного кирпичного завода. Благодаря районным властям и правоохранительным органам незаконные работы были приостановлены. Ранее сооружение было взято под охрану в качестве выявленного объекта культурного наследия.

Как сообщил «Татар-информу» руководитель комитета Иван Гущин, сообщение о незаконных работах поступило в ведомство сегодня утром. «Хочу выразить благодарность неравнодушным жителям района, представителям местной власти и правоохранительным органам, которые проявили внимание к судьбе памятника», – сказал Гущин.

По его словам, сотрудники комитета оперативно выехали на место для выяснения ситуации. Оказалось, что кто-то из местных жителей нанял строителей и тяжелую технику для демонтажа объекта культурного наследия. По факту проведения незаконных работ составлен акт.

«В настоящий момент работы на объекте культурного наследия прекращены, сотрудники правоохранительных органов оформляют административный материал. Хочу напомнить, что любые работы на объекте культурного наследия, включая его обследование, могут проводиться исключительно на основании согласованной комитетом научно-проектной документации при наличии соответствующего разрешения на производство работ», – подчеркнул Гущин.

Старинная труба кирпичного завода в селе Ключищи была включена в перечень выявленных объектов культурного наследия в июле 2022 года после многочисленных обращений местных жителей. Труба представляет собой высокое сооружение с восьмигранным стволом в виде усеченной пирамиды на четырехгранном квадратном основании. Она выполнена из красного керамического кирпича без штукатурной и красочной отделки. Исторически завершение трубы было декорировано кирпичными поясками, стилизованными машикулями и массивным карнизом, утраченными на момент обследования объекта.