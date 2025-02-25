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Политика 25 февраля 2025 23:27

Рубио счел несерьезным призыв Зеленского предоставить ЯО Украине

Рубио счел несерьезным призыв Зеленского предоставить ЯО Украине
Марко Рубио
Фото: Сенат США

Предложение украинского лидера Владимира Зеленского предоставить Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности, если его страну в скором времени не примут в НАТО, не является «серьезным». Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью изданию Breitbart News.

«Ну, я не думаю, что кто-то сочтет это серьезным предложением с их (украинской – прим. Т-и) стороны, и я не думаю, что предоставление им ядерного оружия является решением проблемы. <...> Нам (Соединенным Штатам – прим. Т-и) нужно, чтобы стран с ядерным оружием было меньше, а не больше <...>», – отметил госсекретарь.

Рубио согласился, что перед Украиной стоит задача завершить конфликт так, чтобы он не привел к новому вооруженному противостоянию. «Это то, о чем придется говорить на любых переговорах. Но я не думаю, что ядерное оружие – это ответ на данный вопрос», – подчеркнул вместе с тем дипломат.

Ранее Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заметил, что Украине следует получить ядерное оружие, если ее процесс вступления в НАТО затянется.

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#украина и сша #Владимир Зеленский #ядерное оружие
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