«Рубин» второй тур подряд обратился в ЭСК РФС, казанцы хотят оспорить голы в игре с ЦСКА

«Рубин» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза по итогам игры 22-го тура Российской Премьер-лиги против ЦСКА (1:6). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

«Обращение связано с первым и вторым голами в ворота казанцев. Дата ближайшего заседания определится позднее», – заявили в организации.

Напомним, в матче с ЦСКА два первых гола в ворота «Рубина» вызвали подозрение у главного арбитра встречи Кирилла Левникова и рассматривались видеоассистентом VAR. Однако, после видеопросмотра оба гола были засчитаны.

Стоит отметить, что это уже второй подряд запрос казанского клуба в ЭСК РФС. В 21-м туре «Рубин» также обратился в экспертно-судейскую комиссию с просьбой рассмотреть и разъяснить ряд судейских решений в матче против «Ростова».