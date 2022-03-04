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Спорт
4 марта 2022  16:47
Дамир Садриев

«Рубин» встретится c красноярским «Енисеем» в четвертьфинале Кубка России

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«Рубин» в четвертьфинале Кубка России по футболу сыграет с красноярским «Енисеем». Встреча состоится в Красноярске. 

Кроме того, стали известны еще три пары стадии 1/4 финала: «Алания» примет «Зенит», «Балтика» сыграет с «Динамо», а ЦСКА встретится со «Спартаком».

Четвертьфинальные встречи состоятся в период с 19 по 21 апреля. 

Напомним, в 1/8 финала казанцы победили «Ротор» благодаря дублю Виталия Лисаковича.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» публиковала подробный материал касаемо перспектив «Рубина» в оставшейся части нынешнего сезона. 

#Футбол #Кубок России по футболу #фк рубин
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