«Рубин» встретится c красноярским «Енисеем» в четвертьфинале Кубка России

«Рубин» в четвертьфинале Кубка России по футболу сыграет с красноярским «Енисеем». Встреча состоится в Красноярске.

Кроме того, стали известны еще три пары стадии 1/4 финала: «Алания» примет «Зенит», «Балтика» сыграет с «Динамо», а ЦСКА встретится со «Спартаком».

Четвертьфинальные встречи состоятся в период с 19 по 21 апреля.

Напомним, в 1/8 финала казанцы победили «Ротор» благодаря дублю Виталия Лисаковича.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» публиковала подробный материал касаемо перспектив «Рубина» в оставшейся части нынешнего сезона.