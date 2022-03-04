Слуцкий держит «Рубин»: верные легионеры и спасение мотивации на сезон в Кубке России

Последние дни в российском футболе явно не задались: клубы и сборная не выступают в Европе, а легионеры начали массово покидать наш чемпионат. Одним из тех, кто остался на плаву, является «Рубин», сохранивший и легионеров, и мотивацию на конец сезона. Подробнее — в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Леонид Слуцкий: «Мы говорим о том, что должны получать максимальное удовольствие от футбола и должны быть счастливы, что у нас есть возможность выходить на футбольное поле»

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Где искать мотивацию? Все максимально просто. Мы говорим о том, что должны получать максимальное удовольствие от футбола и должны быть счастливы, что у нас есть возможность выходить на футбольное поле, тренироваться, играть и заниматься любимым делом», – заявил Леонид Слуцкий после игры с «Ротором».

В любом ином случае, услышав ответ на подобный вопрос, можно было бы предположить, что до конца сезона осталось от силы два-три тура. Но нет, впереди еще вся весенняя часть сезона. А это как минимум 12 игр с учетом четвертьфинала Кубка России, в который «Рубин» вышел после победы (2:1) во вчерашнем домашнем матче с «Ротором».

Массовый отъезд легионеров пока не коснулся «Рубина»

Не хочется сильно углубляться в игру против волгоградцев, все-таки в глобальном смысле этот матч нам ничего нового не показал. Все-таки «Ротор» представляет ФНЛ, где является аутсайдером. Но «Рубин» с большим трудом преодолел этот барьер, Лисакович оформил дубль, а защитники «Ротора» играли руками в своей штрафной на поле «Ак Барс Арены».

Сейчас болельщиков казанского клуба волнует немного другое: останутся ли легионеры «Рубина» в команде хотя бы до конца этого сезона? Первый звоночек прозвенел после того, как агент Андерса Дрейера затруднился ответить на вопрос о будущем игрока и сказал, что все станет известно через несколько дней. Чуть позже датчанин не попал в заявку на игру с «Ротором», и вот тут стало по-настоящему тревожно. Однако после игры Слуцкий свел все слухи на нет, заявив, что Дрейер пропустил матч кубка из-за микроповреждения, а легионеры «Рубина» по поводу возможного отъезда к нему даже не обращались.

После игры Слуцкий свел все слухи на нет, заявив, что Дрейер пропустил матч кубка из-за микроповреждения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По сути, казанский клуб сейчас один из немногих в РПЛ, кто во всей этой суматохе пока обходится без потерь. На данный момент уже покинули Россию или же находятся в подвешенном состоянии 26 иностранцев из восьми клубов лиги. Особо здесь выделяется «Краснодар», официально расставшийся со всеми своими легионерами, включая тренерский штаб во главе с немцем Даниэлем Фарке. При этом пустеет не только РПЛ, но и ФНЛ. Так, например, «Акрон» официально покинуло уже восемь человек. В общем, достается всем.

Кто из иностранцев в теории может покинуть Казань?

Каков вообще расклад и по какому принципу легионеры покидают наш чемпионат? Если не учитывать национальную принадлежность, то отток иностранных футболистов можно разделить на несколько кластеров:

• топовые для своего клуба игроки, для которых нахождение в РПЛ может принести потенциальный риск для дальнейшей карьеры;

• молодые футболисты, которые уже имеют интерес со стороны европейских клубов;

• игроки с истекающими контрактами.

Для Хвичи Кварацхелии эти полгода должны стать последними в России Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

К первой когорте можно отнести Хвана Ин Бома, Филипа Уремовича, Оливера Абильдгора и Андерса Дрейера. Все четверо являются действующими футболистами довольно сильных национальных сборных, поэтому сомневаться в их состоятельности не приходится.

Во второй список, само собой, стоит включить Хвичу Кварацхелию, для которого эти полгода теперь уже абсолютно точно должны стать последними в России. Иностранных футболистов с истекающими контрактами в «Рубине» нет. В последние несколько сезонов казанский клуб всех своих легионеров подписывает на 4 и более лет.

Наверняка в Казани останутся Сильвие Бегич и Монтассар Тальби. Первому уже 28 лет, и в этом году он получает паспорт гражданина РФ. А второй еще не успел зарекомендовать себя на высоком уровне, чтобы впопыхах собирать чемоданы, да и африканцы не особо поддерживают западные чаяния. По Хакшабановичу дать прогноз трудно.

По Хакшабановичу дать прогноз трудно Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

В общем-то, в любом случае РПЛ не будет состоять лишь из игроков из стран ЕАЭС (Россия, Беларусь, Армения, Казахстан), легионеры точно будут. Правда, это никак не отменяет того факта, что лига обеднеет на имена и классных футболистов.

Кубок России – единственная мотивация «Рубина» на остаток сезона

После поражения от «Зенита» шансы казанцев на попадание в зону еврокубков стремительно приблизились к нулю, а после санкций от УЕФА в отношении РФС стали нулю и равны. До медалей «Рубину» далеко, а из чемпионата команда с большой долей вероятности уже не вылетит (клубы РПЛ обсуждают возможность расширения лиги до 18 команд). Возможность выиграть Кубок России теперь единственная мотивация команды Слуцкого на оставшуюся часть сезона. Казань не видела трофеев уже 10 лет – ровно столько же, сколько и Кубка России.

Казань не видела трофеев уже 10 лет – ровно столько же, сколько и Кубка России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

У остальных команд, оставшихся в розыгрыше турнира, ситуация несколько иная: клубы ФНЛ («Балтика», «Алания» и «Енисей») продолжают вести борьбу за выход в РПЛ, «Зенит» и «Динамо» будут воевать за золото, а ЦСКА будет их догонять. Бросить все силы на Кубок России попробует разве что «Спартак», который, как и «Рубин», все турнирные амбиции в чемпионате уже потерял.

Многое, конечно, будет зависеть от четвертьфинального соперника, которого казанцы узнают уже сегодня. Начало жеребьевки в 16:00 по московскому времени.