«Рубин» в гостях сыграет со «Спартаком» в матче 11-го тура РПЛ

Матч «Рубин» – «Спартак» 19 августа 2026 года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 18 октября, казанский «Рубин» в гостях сыграет с московским «Спартаком» в рамках 11-го тура РПЛ.

Поединок состоится на «Лукойл Арене», его начало намечено на 18.45 по московскому времени.

Команды за свою историю провели в общей сложности 54 матча. «Рубин» становился победителем 15 раз, «Спартак» брал верх 26 раз, еще 13 игр завершились вничью. На счету казанцев – 49 голов, на счету московских спартаковцев – 74 забитых мяча.

В августе этого года команды сыграли друг с другом в групповом этапе Кубка России. На своем поле подопечные Франка Артиги взяли верх над красно-белыми в серии пенальти (1:1, 5:3 пен).

До начала нынешнего тура РПЛ «Спартак» находился на 5-м месте в турнирной таблице, тогда как «Рубин» – на 9-м.

На завершающейся неделе оба клуба провели матчи в Кубке России. «Рубин» с крупным счетом уступил «Оренбургу» (1:4). «Спартак», напротив, победил столичную же «Родину» (4:2), причем двумя голами отметился экс-казанец – нападающий Мирлинд Даку.

Получивший красную карточку в проигранном матче с «Динамо» защитник Илья Самошников не сможет помочь казанцам. В рядах москвичей из-за дисквалификации не сыграют голкипер Александр Максименко и хавбек Жедсон Фернандеш.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым.