Артига проиграл на глазах Минниханова: как «Рубин» не справился дома с «Динамо»

Российский футбольный чемпионат наконец-то вернулся после длинной паузы на сборные. Десятый тур закрывался в Казани – «Рубин» на своем поле принимал московское «Динамо». Смогли ли бело-голубые подняться на верхнюю строчку таблицы и сохранились ли казанцы в топ-6 – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

Тайм казанских бед

За последние пять матчей между «Рубином» и «Динамо» трижды побеждали москвичи, один раз казанцы и еще раз была зафиксирована ничья. Тут стоит напомнить, что в прошлом сезоне в столице Татарстана все закончилось миром – 0:0, а в Москве победу праздновали хозяева поля – 1:0.

Так что новый виток противостояния ожидался с большим энтузиазмом. В таблице «Рубин» шел шестым, «Динамо» уверенно в тройке. Да и своим составом Франк Артига сразу дал понять – сегодня будет борьба: Начо, Самошников, Лобов, Грипши – в старте.

Ну, собственно, особенному матчу – особенные гости. На трибунах показали Раиса республики Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина, а также главу банка ВТБ Андрея Костина. В их компании был и президент «Рубина» Марат Сафиуллин.

Рустам Минниханов и Марат Сафиуллин Фото: rubin-kazan.ru

Первый опасный момент создали хозяева – это Илья Рожков, промчавшись экспрессом по левой бровке, проткнул мяч на ход Жаку Сиве. Француз, убрав одного защитника, пробил прямо во вратаря. Важно отметить, что «Рубин» в первые 20 минут этой встречи играл с охоткой. Уж не знаю, повлиял ли на это приход высокопоставленных гостей, но ребят Артиги было словно не узнать.

Все изменилось на 30-й минуте. Обычный прострел Касереса справа в штрафную – Евгений Ставер не очень уверенно отбивает мяч перед собой, и футбольный снаряд отлетает в ногу Урозова и в ворота. Момент, когда ни вратарь, ни защитник сделать уже ничего не могли, – 0:1. Отметим, что для Жахонгира это второй автогол за последний месяц – предыдущий был в товарищеской игре сборных Узбекистана и Ирана.

И вот, казалось бы, казанцы даже имели преимущество, а такая нелепость просто всё перечеркнула. Но это были не все беды за первые 45 минут. Дальше Илья Самошников в борьбе хватает Давида Рикардо на чужой половине поля, пытаясь отнять мяч. Тот падает, и игрок «Рубина» наступает ему на внутреннюю часть бедра. Многие эксперты после матча сошлись на мнении, что это максимум желтая. Но арбитр, посмотрев ВАР, удаляет Самошникова. И все это к 37-й минуте матча. Даже интересно, что в этот момент подумал Артига, который, уверен, перед этой встречей был на колоссальном напряжении.

Под занавес еще и Бителло имел возможность удвоить счет, но пожадничал.

«Рубин» жил надеждой

Конечно, перерыв, который неумолимо приблизился, был важен казанцам как воздух. Да и сам второй тайм – это одна большая надежда. На что угодно – чудо, рикошет, индивидуальные действие казанских футболистов. Вот, например, партнеры довели мяч до штрафной, и весь стадион охнул, когда Сиве с нескольких метров не пробил в одно касание, а подработал вторым. В этот момент вспомнились действия Даку в подобных ситуациях – почему-то была уверенность, что албанец бы тут забил бы.

«Динамо» хоть и играло в большинстве, но добротный момент во второй половине сделало благодаря контратаке и изящному пасу защитников на Тюкавина – Костя попробовал убежать, но Вуячич его сопроводил и не позволил ничего. Артига пытался раздергать эту аморфную игру заменами. Он понимал, ему нужны освежения, ведь предстоял натиск в концовке. Для этого выпустил креативного Руслана Безрукова, дебютировал и Эдди Сальседо. Хотя, если помните, на открытой тренировке Артига говорил, что итальянец пока не в тех физических кондициях – дескать, с мая нормально не тренировался.

Эдди Сальседо Фото: rubin-kazan.ru

И надо сказать, что футбольный бог словно услышал и увидел все старания «Рубина» в этот вечер. Итоговый натиск в последние 10–15 минут получился от «Рубина» что надо. Он даже привел к еще одному удалению – это Рубенс, не скрывая своих намерений, в хоккейном стиле въехал по челюсти Безрукову. С помощью ВАР, но арбитр и тут показал карточку красного цвета. И, как сами понимаете, это включило в подопечных Артиги какое-то третье чувство – составы уравняли. Они заиграли еще активнее, но увы, счет так и не изменился – 0:1.

«Ребята расстроены. потому что, я считаю, сегодня они провели хорошую игру. Особенно первые 30 минут, вплоть до момента с удалением мы доминировали. Соперник нанес ноль ударов в створ в первом тайме. К сожалению, они повели в счете. После удаления – в формате 10 на 11 – ребята сыграли очень правильно, терпеливо. Старались использовать переходы, контратаки. А когда удалили игрока у соперника, я думаю, что мы загнали «Динамо» в свою штрафную. Думаю, что сегодня мы заслуживали другого результата. Но, тем не менее, это и есть путь, которым должна двигаться команда. Ребята показали сегодня отличную игру. Постараемся этот уровень перенести на следующие матчи, уверен, что победы еще придут», – сказал Артига.

Эта победа стала для москвичей уже шестой подряд в чемпионате и позволила «запрыгнуть» на первую строчку. «Рубин» же опустился на девятую позицию. Впереди у ребят Артиги кубковый матч с «Оренбургом» дома на неделе, а в следующее воскресенье в Тушино играть против «Спартака» в чемпионате.