«Рубин» усилится полузащитником «Уфы» Дмитрием Кабутовым

Полузащитник «Уфы» Дмитрий Кабутов с большой долей вероятности сменит клуб из столицы Башкортостана на «Рубин». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, у футболиста также имелось приглашение от «Нижнего Новгорода», однако, казанский клуб перебил его по финансовым условиям.

В минувшем сезоне полузащитник провел 23 матча и отметился 1 забитым мячом.

Стоит отметить, что помимо Кабутова «Рубин» близок к подписанию контракта с еще одним экс-хавбеком «Уфы» Олегом Ивановым.

Ранее появилась информация о том, что к переходу в команду Леонида Слуцкого близок бывший защитник «Краснодара» Александр Мартынович.