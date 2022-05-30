«Рубин» проявляет интерес к экс-полузащитнику сборной России

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов может продолжить карьеру в «Рубине». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, казанский клуб заинтересован в приобретении 35-летнего футболиста, у которого этим летом истекает контракт с клубом из столицы Башкортостана.

Стоит отметить, что в период с 2015 по 2016 год Иванов вызывался в сборную России и выступал под руководством нынешнего тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

В минувшем сезоне хавбек провел 25 матчей, забив 2 мяча и отдав 3 голевых передачи.

Ранее появилась информация о том, что бывший защитник «Краснодара» Александр Мартынович близок к переходу в «Рубин»