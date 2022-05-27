Экс-защитник «Краснодара» Мартынович перейдет в «Рубин» на правах свободного агента

Бывший защитник «Краснодара» Александр Мартынович близок к переходу в «Рубин». Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, белорусский защитник присоединится к казанскому клубу на правах свободного агента.

Отмечается, что контракт Мартыновича с «Краснодаром», в составе которого он выступал с 2010 года, истекает 1 июля 2022 года.

В минувшем сезоне белорус провел в составе «Краснодара» 8 матчей.

Ранее появилась информация, что помимо Мартыновича «Рубин» усилится лидером «Енисея» Александром Зотовым.