«Рубин» стал первой жертвой «Зенита», Заболотный уйдет в «Спартак»: трансферный гид РПЛ

На днях стало известно, что нападающий Антон Заболотный пополнит стан «Спартака». В то же время «Зенит» продолжает привычную практику - «собирает дань» с клубов. Первой его жертвой стал «Рубин», у которого купят Мирлинда Даку. О главных трансферных слухах недели в РПЛ - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fckhimki.com

Заболотный станет игроком «Спартака»

Нападающий Антон Заболотный, пожалуй, один из самых «мемных» игроков РПЛ последних лет. Чего только стоят частые подколы игрока за его слабую технику. Тем не менее, за свою карьеру форвард успел поиграть за такие клубы, как «Зенит», ЦСКА и «Химки». Вот только «красно-черные» в РПЛ выступать в следующем сезоне не будут, да и в принципе сейчас стоит вопрос их существования.

На днях стало известно, что Заболотным интересуется «Спартак». Поначалу казалось, что этот трансфер нелогичен. Мол, зачем «красно-белым» понадобился 34-летний форвард со слабой техникой?

Если капнуть глубже, то его переход действительно имеет смысл для московского клуба. «Красно-белым» нужен габаритный форвард. Эдакий таран, чтобы продавливать оборонительные эшелоны соперников. Ране таким был Александр Соболев, но после его трансфера в «Зенит» у «красно-белых» не осталось крупного нападающего. Да и в целом Антон очень исполнителен на поле, не прочь попрессинговать и помочь в защите. И спокойно может отнестись к тому, что станет игроком запаса.

В «Спартаке» Заболотный может стать «джокером», который выходит на последних минутах матча и переворачивает исход. Наподобие Хоселу из мадридского «Реала». Тот тоже габаритный, выполнял много работы на поле и решал исходы встреч, выходя на последних минутах. Посмотрим, как сложится у Антона. По информации различных инсайдеров, с форвардом согласовывают контракт.

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» стал первой жертвой аппетитов «Зенита»

То, что «Зенит» выходит на рынок и «собирает дань» с других команд – довольно обыденный сценарий. Этим летом первым клубом, у которого петербуржцы увели игрока, стал «Рубин». У казанцев «сине-бело-голубые» покупают Мирлинда Даку. Как на днях сообщали различные СМИ, команда с берегов Невы уже полностью закрыла сделку. За его переход «Рубин» получит восемь миллионов евро разом, а потом еще два в качестве бонусов. Также казанцы получат процент от продажи игрока в другой клуб.

Самое интересное в этой ситуации, что, как сообщал инсайдер Иван Карпов, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заблокировал переход Даку в «Зенит» еще летом 2024 года. Все из-за скандальной выходки албанца на Евро-2024. Тем не менее, недавно сам Сергей Семак обратился к Миллеру, указав, что его команде нужен Мирлинд. После упущенного золота в юбилейный сезон председатель правления наступил на горло собственной песне и дал добро на переход.

Понятно, что «Рубин» будет учиться жить без своей главной ударной силы. А «Зенит», скорее всего, избавится от Матео Кассьерры. Обо всем этом мы писали ранее. Дело в том, что колумбиец провел слабый сезон. Лусиано Гонду точно не уберут – он показал сильную игру. А Соболев останется в Северной столице просто потому, что он паспортист.

Фото: fc-zenit.ru

Луис Энрике хочет вернуться в «Ботафого» из «Зенита»

В то же время «Зенит» может понести серьезные потери. Например, уйдет Вендел. Но если к этому уже были готовы и об этом знали, то вот ситуация с вингером Луисом Энрике спутывает карты.

На днях бразилец рассказал, что изначально вообще не хотел переходить в петербургский клуб. На переходе настоял владелец «Ботафого» Джон Текстор, которому нужны были деньги на погашение долгов. Затем Энрике появился на одной из игр бразильской команды, где размахивал перед болельщиками флагом со своим портретом.

Фото: скриншот из видео болельщиков

С одной стороны, ладно. Его покупали примерно за 35 млн евро, поэтому «впарить» за 30 его должно получиться. Проблема в том, что игрок-то он сильный, в «Зените» уже вроде как обвыкся. А по статистике вообще занял первое место в топ-10 футболистов РПЛ по обводкам за один матч – 5,0. Опередил таких мастодонтов, как Виллиан (3,3), Халк (3,0) и Хвича Кварацхелия (2,7).

Даже если Луиса сохранят, риски все равно есть. Если его желание вернуться в «Ботафого» - правда, то он может быть просто демотивированным в новом сезоне. А это очень негативно скажется как на его игре, так и на выступлениях команды.

Фото: fcdynamo.ru

Карпин возглавил «Динамо»

Валерий Карпин покинул «Ростов» под предлогом того, что хочет сосредоточиться на работе в сборной России. Мы посвящали материал уходу Валерия Георгиевича, где предполагали, что летом он может возглавить московское «Динамо». В итоге прогноз сбылся – на днях «бело-голубые» объявили о назначении Карпина главным тренером команды.

Обсуждать, правильно поступил наставник или нет – не будем. Скажем лишь о том, что Карпин сможет привнести «Динамо».Во-первых, дисциплину. Под его руководством будет жесткий контроль раздевалки. Эго легионеров не станет серьезной помехой – Карпин владеет испанским и сможет найти нужные слова и для них.

Во-вторых, продолжит тенденцию развития молодежи, тотального прессинга и физической подготовки. В-третьих, у «Динамо» есть игроки, которые подходят Карпину. Как, например, вратарь Андрей Лунин, умеющий играть ногами. Сбалансированная защита, где есть более атакующий Дмитрий Скопинцев и оборонительный Хуан Касерес. Да и «старые друзья» тоже имеются – Данил Глебов и Максим Осипенко, который в ближайшее время прибудет в клуб.

В целом из сотрудничества Карпина с «Динамо» может выйти интересный результат. Единственное – тренер давно не возглавлял топ-команду в РПЛ, поэтому неизвестно, как он покажет себя в конкурентной среде. Но ожидания все же более благосклонные, нежели негативные.

Фото: fclm.ru

Короткой строкой

Полузащитник «Фламенго» Жерсон, по информации различных источников, стал игроком «Зенита». О его приобретении объявят после окончания Клубного чемпионата мира. Ранее мы рассказывали, чем хорош бразилец и почему «Зенит» готов отдать за него 25 миллионов евро.

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Экс-полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев перейдет к «железнодорожникам». Как сообщает инсайдер Иван Карпов, игрок уже прошел медосмотр и на следующей неделе подпишет контракт на два года.

Помимо Бакаева, в «Локомотив» переходит и другой экс-игрок «Химок» – вингер Лукас Вера. Его контракт будет действовать три года, а медосмотр он прошел еще до начала отпуска. О его подписании должны объявить так же на следующей неделе.