Полцарства за Даку: так ли нужен албанец «Зениту» и сколько «Рубин» выручит на продаже

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку близок к переходу в «Зенит». Вчера о готовящемся трансфере первым сообщило албанское издание «GazetaBlic Sport», а чуть позже официальный комментарий дала пресс-служба казанского клуба. Сделку также прокомментировал Александр Медведев. Что будет означать продажа Даку для «Рубина» - читайте в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

Поездка на Средиземноморье откладывается, Даку ждет Финский залив

Громом среди ясного неба прозвучала вчера новость о готовящемся трансфере Мирлинда Даку в «Зенит». За те два года, что албанец числился в столице Татарстана, его сватали в разные клубы России и Европы. Фигурировали в разговорах «Спартак», «Локомотив», «Краснодар». Доносились весточки об интересе к албанцу со стороны нескольких команд Испании и Италии. Но беседы о трансфере Даку в «Зенит» звучали в меньшей степени, если звучали вообще.

Первым СМИ, сообщившим о предстоящей сделке между «Рубином» и петербуржцами, стало албанское издание «GazetaBlic Sport». По информации источника, переговоры Даку и «Зенита» сейчас находятся на финальной стадии и завершены на 99,9%. Стороны обсуждают последние детали контракта, а уже на неделе форвард должен будет приехать в северную столицу на медосмотр.

Единственный нюанс, в котором сильно просчитались албанцы, давая свой инсайд, – предполагаемая сумма трансфера. По словам «GazetaBlic Sport», – это примерно 4,5 млн евро. Понятно, что за такие деньги «Рубин» никогда бы в жизни не решился продать свою главную звезду и ценнейший актив. Прошлым летом казанцы отвергли предложения из Италии, которые были как раз в районе 4-5 млн евро. А минувшей зимой «Рубин» отказался отдавать Даку в «Локомотив» чуть менее чем за 10 млн евро.

По данным, которые предоставляют к этому часу инсайдеры Иван Карпов и Андрей Панков, итоговая сумма сделки между «Рубином» и «Зенитом» составляет 10 млн евро. 8,5 миллионов казанцы получат сразу, а остальные 1,5 млн клуб из столицы Татарстана может получить в виде бонусов. Сам Даку переезжает в Петербург на четырехлетний контракт с зарплатой в 3,5 млн евро за сезон.

«Для нас нас важнее выстраивать команду, а не продавать игроков»

Эти слова, произнесенные Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, передавал в июне Рашид Рахимов в интервью казанским СМИ. Главный тренер «Рубина» в беседе с «ТИ-Спортом» отметил, что глава региона остался доволен выступлением команды в прошедшем сезоне и поинтересовался, какой вектор развития актуален для клуба в будущем сезоне.

Как заявлял тот же Иван Карпов, на совещании с Рашидом Рахимовым Рустам Минниханов озвучил два важнейших пункта в работе «Рубина» в текущее летнее межсезонье. Первый – грамотно распорядиться на трансферном окне полученными от республики средствами в размере 15 млн евро. Второй – сохранить Даку и договориться с ним о новом контракте.

Пока точных сведений о том, что «Рубин» получил деньги на свежие приобретения, – нет. А вот Даку, судя по всему, сохранить казанцам уже не удастся. На протяжении прошлого сезона сторона албанца неоднократно подчеркивала, что форвард заслужил значительного повышения гонорара по новому контракту.

И, по нашей информации, «Рубин» был готов пойти на уступки, дав финансовое соглашение Даку на 1,5-2 млн евро за сезон. Однако в дела вмешался «Зенит», пообещав нападающему просто неподъемные деньги для казанского клуба. Как бы ни был зависим «Рубин» от Даку, платить ему 3,5 млн евро в год, руководство команды просто не в силах.

Да и заработать на албанце было необходимо для «Рубина». Иначе бы он просто ушел куда-нибудь бесплатно в следующем году как свободный агент. А не отпусти «Рубин» на принцип нападающего в «Зенит» – еще неизвестно как бы это отразилось на мотивации Даку в игре за казанский клуб в новом сезоне.

По чьим стопам пойдет Даку в «Зените» – Бухарова или Азмуна?

В истории трансферных взаимоотношений «Рубина» и «Зенита» Мирлинд Даку окажется шестой сделкой на выход у казанского клуба. Ранее из столицы Татарстана в Петербург отправлялись: Алехандро Домингес (7 млн евро), Александр Бухаров (12 млн евро), Соломон Рондон (18 млн евро), Сердар Азмун (12 млн евро), Эльмир Набиуллин (4,5 млн евро).

У кого-то из игроков карьера транзитом через «Зенит» сложилась событийно. Рондон дорос до команд АПЛ, поиграв потом за «Вест Бромвич», «Ньюкасл» и «Эвертон». Сердару Азмуну предоставилась возможность после «Зенита» попробовать свои силы в итальянской «Роме» и немецком «Байере».

Удачно или неудачно – вопрос вторичный. Главное в данном случае, что эти игроки не растворились после перехода в «Зенит» в отличие, например, от Александра Бухарова и Эльмира Набиуллина. В их карьерах случился колоссальный регресс, как только они сменили казанскую клубную прописку на петербургскую.

По чьим стопам пойдет Даку в «Зените» – вопрос любопытный. Если в «Рубине» албанец был первым парнем на деревне, то за место в основном составе «сине-бело-голубых» ему еще предстоит побороться. Из нападающих в «Зените» есть Лусиано Гонду, Матео Кассьерра, Александр Соболев. Все они приехали в Петербург в свое время также на большие контракты, как и Даку. Понятно, что с кем-то из форвардов Сергей Семак расстанется этим летом. Главный претендент на выход в свете последних событий – конечно, Кассьерра. Так как Соболев, при всей его удручающей статистике, является российским паспортистом.

«Рубин» будет учиться жить без Даку

За годы в «Рубине» Даку несколько раз говорил о том, что мечтает когда-нибудь проявить себя в европейском клубе из топ-5 лиг. Хочется в это верить, учитывая талант и возможности нападающего.

Рахимов называл Даку игроком, поцелованным Богом. Того же мнения придерживались и многие футболисты «Рубина». Албанец был душой казанской команды в последние сезоны. Благодаря Даку «Рубин» обрел лицо, стал узнаваем в РПЛ, о клубе стали чаще говорить в СМИ. Но сейчас у балканца наступает новая глава в карьере непростая и неизведанная.

«Рубину» предстоит за короткий промежуток времени научиться жить без Даку. Клуб точно купит кого-то на замену албанцу, так как на Марвина Чуни у тренерского штаба надежды немного. В пару к австрийцу Дардану Шабанхаджаю будет явно необходим нападающий, способный дать столько же эффективности и качества на поле, сколько давал ранее Даку. Это понимает и сам Рашид Рахимов, который говорил, как сложно будет за месяц найти оптимальную замену албанцу.

«Вопрос ещё и в том, где найти такого нападающего, как Даку. За какие деньги? Такой нападающий, может, и есть, но он стоит миллионов 8−10 как минимум», – говорил Рахимов «ТИ-Спорту».

Интересно, как сложится судьба «Рубина» в следующем сезоне без своего звездного лидера. Казанцы благодаря последнему сезону задали для себя новую планку и позволили себе, пусть и немного, но говорить о борьбе за топ-5 в таблице РПЛ. Теперь, когда главный оплот команды в нападении ушел, останутся ли у клуба амбиции прежними или «Рубин» будет вновь вынужден довольствоваться максимум седьмым-восьмым местом в чемпионате?