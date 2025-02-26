Карпин покинул «Ростов» и оставил выжженную землю: дело в сборной или уходе в «Динамо»?

Вчера пресс-служба «Ростова» сообщила об уходе из команды главного тренера Валерия Карпина. При нем южане выходили в еврокубки, а сам специалист хорошо развивал молодежь. На смену ему назначили Джонатана Альбу, который не имеет тренерского опыта. Каким «Ростов» запомнился при Карпине и что клуб ждет далее - разбирался «ТИ-Спорт».





Фото: fc-rostov.ru

Приключения Карпина в «Ростове» подошли к концу

Вообще, имя Валерия Карпина в разные периоды ассоциировалось с разными командами. В 90-е – со «Спартаком», в нулевые – с испанскими клубами. В начале 2010-х – тоже со «Спартаком», но уже в качестве главного тренера. Но начиная с 2017-го и по сей день Карпин, пожалуй, ассоциируется у всех с «Ростовом». Специалист возглавлял клуб примерно семь лет с учетом перерыва на сборную России в 2021-м году.

В текущем сезоне активно появлялись слухи, что тренер покинет южан. Однако всерьез их не воспринимали. Но вчера все точки над i были расставлены, поскольку пресс-служба «Ростова» официально объявила об уходе Карпина с поста главного тренера команды. Вообще, сам Карпин называл причиной своего ухода из клуба не усталость, как того ожидали многие, а желание сосредоточиться исключительно на сборной России.

«В настоящее время ситуация складывается таким образом, что мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны - Сборной России», - передает слова Карпина пресс-служба южан.

И тут возникает, пожалуй, главный вопрос: что это за ситуация, из-за которой Карпин покинул клуб за несколько дней до старта сезона? Ведь раньше он без проблем совмещал работу в клубе и национальной сборной. Причем до июня у России запланирован всего один матч – с Замбией, который состоится в марте. Пока что ответов на него нет, но кажется, что готовится что-то интересное.

Как бы там не было, длинный период период Карпина в «Ростове» подошел к концу. А чем запомнилась команда под его руководством?

Фото: fc-rostov.ru

Выводил «Ростов» в еврокубки и раскрывал таланты

Специалист принял бразды правления в «Ростове» в декабре 2017-го года. Тогда клуб шел на 10-м месте в таблице. Уже под руководством Карпина команда финишировала 11-й. Но это можно списать на то, что сезон был адаптационным – все же тренер принял команду в самой его середине. Зато потом пошел прогресс.

В сезоне 18/19, к примеру, «Ростов» финишировал уже девятым, а в 19/20 – пятым, тем самым выйдя в квалификационный раунд Лиги Европы. Тогда южане выделялись хорошей игрок в обороне. Так, в сезоне 18/19 «желто-синие» пропустили всего 23 мяча. К слову, это лучший результат наравне с «Краснодаром» и ЦСКА. Даже чемпионскому «Зениту» тогда залетело 29 снарядов.

После сезона 20/21 последовала пауза на сборную России. А уже по возвращении оттуда наставник спас «Ростов», в сезоне 21/22 подняв с хвоста таблицы на девятое место.

Помимо укоренения «желто-синих» в звании крепкой команды, Карпин выделялся и умением работать с игроками. К примеру, при нем раскрылся нападающий Эльдор Шомуродов, который с 2021-го года выступает за итальянскую «Рому» и неплохо себя там показывает.

И совсем недавний пример – Данил Глебов, на днях перешедший в московское «Динамо». Полузащитник выступал в команде Карпина с 2019-го года и являлся его капитаном в последнее время. Он называл Валерия Георгиевича своим футбольным отцом и добавлял, что успехи в его карьере – заслуга Карпина.

Фото: fc-rostov.ru

Что дальше для «Ростова»?

В связи с уходом Карпина возникает еще один вопрос: что ждет команду в будущем? Его сменщиком на посту главного тренера стал Джонатан Альба. Испанец работал с Карпиным с 2018-го года в должности руководителя аналитической группы. К тому же он с ним в 2021-ом году переходил в сборную России. Также в тренерском штабе южан останутся помощники Карпина по сборной России – Виктор Онопко и Виталий Кафанов. Но скепсис все равно есть.

Во-первых, Альба не имеет опыта руководства командой. Да, в его биографии значится сотрудничество со сборной Румынии. Но на серьезном уровне он никогда не был главным тренером. Во-вторых, помимо Карпина «Ростов» потерял и другие ключевые фигуры – вышеупомянутого Глебова и Евгения Чернова. И если уход Евгения не был столь неожиданным, поскольку в этом сезоне он не имел регулярной игровой практики как раньше, то потеря Данила сильно ударила по южанам.

В каком-то смысле Карпин оставляет после себя выжженную землю. Уход главных лиц из команды и перекладывание ответственности на неопытного Альбу сгущают краски над будущим «Ростова».

Фото: fc-rostov.ru

Дела в сборной России – повод уйти в «Динамо»?

Как мы написали выше, непонятно, почему Карпин так резко покинул команду незадолго до старта РПЛ. Да, возможно, у сборной России действительно готовится какой-то интересный проект, из-за чего наставнику необходимо сконцентрироваться именно на ней. Но что если Карпин таким образом готовится перейти в «Динамо»?

Как мы знаем, сейчас активно ходят слухи о том, что Марцелом Личкой в Москве недовольны. А еще на этом фоне к «бело-голубым» активно сватают Карпина. Как сообщали различный инсайдеры, наставник может перейти в «Динамо» уже этим летом. Даже ходят слухи, что «Динамо» купило Глебова, чтобы переманить Карпина. Звучит, конечно, как бред, но все же интересное совпадение. Что, если такой неожиданный уход из «Ростов» под предлогом необходимости сосредоточенности на сборной России – подготовка к переезду в московскую команду?

Да, официально о возможном уходе Карпина в «Динамо» никто ничего не говорил. Но ведь и его отставку тоже опровергали, а она, как мы видим, случилась. Да и, будем честны, специалист засиделся в «Ростове». Наверняка он готов и имеет желание поработать в клубе из верхушки таблицы.

Фото на анонсе: fc-rostov.ru