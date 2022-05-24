«Рубин» – единственный клуб, голосовавший за расширение РПЛ: казанцы вылетели в ФНЛ

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов оказался единственным членом исполкома РФС, проголосовавшим за расширение РПЛ. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, члены исполкома практически единогласно проголосовали за решение не расширять высший дивизион страны до 18 клубов.

Стоит отметить, что на заседании не присутствовал президент лиги Ашот Хачатурянц, ранее поддержавший по вопросу о расширении лиги гендиректора казанского клуба.

Напомним, РФС официально заблокировал расширение РПЛ. Таким образом, «Рубин», занявший по итогам сезона 15-е место, напрямую вылетает в ФНЛ.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» подвела итоги Исполкома и объяснила, почему решение РФС не разрушать лигу ради спасения «Рубина» является единственно верным.