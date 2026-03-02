Роза Ахмадиева: Наставничество в социогуманитарном блоке делает нашу республику сильнее

Институт наставничества особенно важен в век цифровизации, считает ректор Казанского государственного института культуры, академик-секретарь Отделения социально-экономических наук Академии наук Татарстана Роза Ахмадиева.

«Мы понимаем, что нужно быстро и гибко реагировать на все изменения, особенно в век цифровизации. Мы сохраняем нашу историю и культуру, передаем накопленный опыт – на сегодняшний день это сильная сторона Российской Федерации и Республики Татарстан. Так же и наша школа наставничества. Наши исследования, открытия и школы, особенно в социогуманитарном блоке, делают нашу республику сильнее», – убеждена Ахмадиева.

По ее мнению, наставники – это не только преподаватели. Наставника отличает наличие целой школы, в которой продолжается его деятельность. В качестве примера из области дорожной безопасности ректор КазГИК привела доктора педагогических наук и профессора Ильгизара Халиуллина и президента Академии наук РТ Рифката Минниханова – основоположников педагогической школы безопасности дорожного движения.

«Сегодня я внедряю цифровые технологии, как продолжатель этой школы», – рассказала корреспонденту Роза Ахмадиева.

Ко Дню наставника в Академии наук проходит форсайт-сессия, посвященная 100-летию академика Мирзы Махмутова, теоретика и практика педагогики.