В Академии наук проходит форсайт-сессия ко Дню наставника

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Форсайт-сессия «Наставничество как базис развития человеческого капитала» проходит в Академии наук Татарстана. Встреча приурочена ко Дню наставника и 100-летию академика Мирзы Махмутова.

В этом году День наставника отмечается в Академии наук Татарстана (и по всей стране) впервые. Соответствующий Указ об учреждении нового профессионального праздника был подписан 1 апреля 2025 года.

Академия наук Татарстана и Казанский государственный институт культуры в этот день совместно организовали круглый стол на тему наставничества.

«Именно школа наставничества сегодня развивает все сферы жизнедеятельности: промышленность, строительство, экономику и, конечно, социогуманитарный блок, который является основным», – рассказала журналистам ректор КазГИК, академик-секретарь Отделения социально-экономических наук АН РТ Роза Ахмадиева.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

С приветственным словом на открытии сессии выступил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.

«Наверное, правильно, что одно из мероприятий, которое связано с наставничеством, проходит на площадке Академии наук. В первую очередь потому, что академики, члены-корреспонденты, ученые, учителя и педагоги являются наставниками, у которых есть определенная научная школа», – рассказал Рифкат Минниханов.

Также президент АН РТ добавил, что сегодня тема наставничества очень актуальна в научно-технологических проектах. Подобные сессии могут стать еще одним инструментом, где на примере конкретных наставников молодым людям покажут возможности для результативной работы.

«Есть наставники, которых сегодня уже нет, но их школы существуют», – отметил Минниханов.

Среди тем: история наставничества, конкретные практики, адаптация первокурсников, роль научных школ и профилактика выгорания. Форсайт-сессия (от англ. foresight – «предвидение» – прим. Т-и) также подразумевает некоторое планирование, определение будущего на основе анализа текущих трендов.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В числе спикеров: академик АН РТ Михаил Щелкунов, член-корреспондент АН РТ Борис Тимеркаев, профессора КазГИК Римма Гильмеева, Людмила Савич, Татьяна Гордеева, Константин Руденко. Выступят и молодые ученые КазГИК – Александр Потапов, Ландыш Габитова, аспирантка Алина Галиуллина, а также приглашенные эксперты из министерств, школ и общественных организаций.

Директор Центра непрерывного образования КазГИК, «Лучший молодой ученый Татарстана – 2023» Александр Потапов на своем примере расскажет о трех уровнях наставничества: наставниках, благодаря которым он пришел в науку; руководителях республики и грантовой поддержке; молодых ученых, которые становятся наставниками для подрастающих поколений.

«Таким образом, выстраивается цепочка, которая формирует сообщество и помогает становлению ученых в Татарстане», – рассказал Александр Потапов.

Мирза Махмутов (1926-2008) – доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии образования, Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Его основные труды – в области теории и практики педагогики. Он разработал теорию проблемности в педагогике, обосновал концепцию проблемного обучения как дидактическую систему развития мышления учащихся. На основе проблемного обучения ученый предложил новую концепцию урока в общеобразовательной и профессиональной школах, разработал оригинальную концепцию педагогических технологий, нацеленных на формирование способов мыслительной деятельности учащихся.