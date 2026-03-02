news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 2 марта 2026 12:05

Президент Академии наук Татарстана дал определение слову «наставник»

Читайте нас в
Телеграм

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов дал свое определение «наставнику» в одноименный праздник.

«Когда просят дать определение, я говорю, что человек, который по роду своей деятельности своими наставлениями и словами помогает в служебной деятельности, жизнедеятельности, является наставником. В моем понятии так», – ответил на вопрос корреспондента «Татар-информа» Рифкат Минниханов.

По словам президента Академии наук Татарстана, под «наставником» можно иметь в виду и маму, и папу, и брата, и человека, который наставляет на решение конкретных задач. И делает это правильно — у наставлений должен быть результат.

Минниханов также отметил, что по жизни ему всегда везло с наставниками, начиная со школы и военного училища до службы в Госавтоинспекции МВД и Академии наук РТ.

«Хотя я и президент Академии наук, в любом случае у меня есть наставник, который сегодня является для меня авторитетом. Поэтому понятие у этого слова обширное», — добавил Минниханов.

Напомним, что сегодня, 2 марта, в России отмечается День наставника. Указ об учреждении нового профессионального праздника был подписан 1 апреля 2025 года.

по теме В Академии наук проходит форсайт-сессия ко Дню наставника
В Академии наук проходит форсайт-сессия ко Дню наставника
#Рифкат Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Врио Верховного лидера Ирана назначен аятолла Алиреза Арафи

Врио Верховного лидера Ирана назначен аятолла Алиреза Арафи

1 марта 2026
«Благо – не накопленное, а отданное»: как в Казани прошел «Бизнес-ифтар»

«Благо – не накопленное, а отданное»: как в Казани прошел «Бизнес-ифтар»

1 марта 2026