Президент Академии наук Татарстана дал определение слову «наставник»

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов дал свое определение «наставнику» в одноименный праздник.

«Когда просят дать определение, я говорю, что человек, который по роду своей деятельности своими наставлениями и словами помогает в служебной деятельности, жизнедеятельности, является наставником. В моем понятии так», – ответил на вопрос корреспондента «Татар-информа» Рифкат Минниханов.

По словам президента Академии наук Татарстана, под «наставником» можно иметь в виду и маму, и папу, и брата, и человека, который наставляет на решение конкретных задач. И делает это правильно — у наставлений должен быть результат.

Минниханов также отметил, что по жизни ему всегда везло с наставниками, начиная со школы и военного училища до службы в Госавтоинспекции МВД и Академии наук РТ.

«Хотя я и президент Академии наук, в любом случае у меня есть наставник, который сегодня является для меня авторитетом. Поэтому понятие у этого слова обширное», — добавил Минниханов.

Напомним, что сегодня, 2 марта, в России отмечается День наставника. Указ об учреждении нового профессионального праздника был подписан 1 апреля 2025 года.