Ростуризм: Туристы могут беспрепятственно отправиться на отдых Крым и обратно

По Крымскому мосту возобновлено автомобильное движение для легковых автомобилей, поэтому туристы на личном транспорте могут беспрепятственно направляться на отдых в Крым и обратно, заявила сегодня глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, каждый автомобиль проходит через полную процедуру осмотра, время ожидания, по данным региона, сейчас составляет пару часов и будет постепенно снижаться.

«Для удобства туристов развернуты пункты с горячей едой. Автобусное сообщение временно осуществляется через паромную переправу», – пояснила Догузова в своем телеграм-канале.

В прежнем режиме возобновлено железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. Также можно без ограничений купить билеты в Крым и обратно. Поезда, которые вчера задержались, были переправлены в Анапу и Алушту, а сейчас все поезда доставили пассажиров до пункта назначения, добавила она.

«По состоянию на 8 октября в Крыму и Севастополе находилось порядка 50 тысяч туристов. Все туристы через отели и туроператоров были проинформированы о дальнейших действиях. <…> Что касается туристов, которые планировали поехать в Крым и Севастополь, то сейчас для этого нет транспортных ограничений», – подчеркнула глава Ростуризма.

Догузова также напомнила, что желающие поехать в Крым или наоборот вернуться могут получить консультацию по круглосуточному номеру: +7(800)707-97-41.

Напомним, в минувшую субботу на Крымском мосту произошло ЧП – послу взрыва грузового автомобиля загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Президент России Владимир Путин назвал ЧП терактом, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев пообещал ответит России на диверсию.