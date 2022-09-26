«Нармонка» использует новейший самоходный комбайн AVR Puma 4 от компании «АГРО КОНТОРА»

Фото предоставлено ООО «АГРО КОНТОРА».

Компания ООО «АГРО КОНТОРА» доставила татарстанской агрофирме «Нармонка» и запустила в работу самоходный картофелеуборочный комбайн AVR Puma 4 – это новейший самоходный комбайн AVR, который поможет справиться с текущими сельскохозяйственными задачами.

Эта мощная, надежная и удобная машина будет перерабатывать до 100 тонн картофеля в час при соблюдении всех правильных настроек. Puma теперь также может быть подключена к Интернету. Это позволит вам записывать данные о вашей машине на новой платформе AVR Connect, чтобы работать еще эффективнее после первоначальной оценки.

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