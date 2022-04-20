Ростуризм: С начала года путевки в круиз по программе кешбэка купили 100 тыс. россиян

За год число покупок круизных туров по программе туристического кешбэка увеличилось в семь раз. Сейчас их забронировали около 100 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.

«Круизы с каждым годом становятся популярнее, к примеру только по нашей программе туристического кешбэка за весеннее окно продаж количество бронирований круизных туров по сравнению с прошлым годом выросло в семь раз. Всего с начала года круизы с кешбэком уже купили около 100 тыс. человек», — сказала она.

Руководитель ведомства отметила, что туроператоры и компании ощущают огромный эффект от программы туристического кешбэка, так как по ней приобретается не менее 20% всех круизных туров.

По словам Догузовой, в 2022 году около 700 тыс. туристов могут отдохнуть в России, несмотря на то, что поток отдыхающих в круизах ограничивается вместимостью теплоходов и круизных судов.

«Мы рассчитываем, что не менее 100 теплоходов в этом круизном сезоне будут работать и около 700 тыс. туристов смогут отдохнуть на круизах», — сказала она.

Глава Ростуризма подчеркнула, что спрос на круизы вырос среди молодых людей и «новых туристов», которые впервые выбрали для себя такой вид отдыха.

Президент РФ Владимир Путин в начале марта поручил возобновить проект туристического кешбэка в этом году, так как в 2020-м он пользовался большой популярностью.

Второй этап программы туристического кешбэка стартовал 15 марта. Ранее планировалось, что в 2022 году будет только два сезона — зимний и осенний, но из-за текущей геополитической ситуации в мире представители отрасли обратились к Ростуризму и Правительству с просьбой запустить акцию весной.

Ранее Зарина Догузова назвала регионы – лидеры программы туристического кешбэка. В их числе оказалась и Республика Татарстан, которая, как она отметила, «очень-очень популярна в последнее время».