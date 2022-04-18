Татарстан вошел в топ-5 популярных направлений для поездок с кешбэком в 2022 году

Татарстан стал одним из наиболее популярных регионов для путешествий с туристическим кешбэком. Об этом со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову сообщает Правительство РФ.

Подводя промежуточные итоги программы, она сообщила, что в 2022 году программой воспользовались уже 2,4 млн человек. Россияне уже приобрели туры по стране на 44 млрд рублей, что позволило им вернуть 8,4 млрд рублей кешбэка. И начисления туристам продолжаются.

В 2022 году популярность программы выросла сразу в пять раз. Чтобы вместить всех желающих, Премьер-министр Михаил Мишустин продлил программу на неделю, за которую к ней присоединились еще 500 тыс. туристов.

«Что касается географии, то топ-5 направлений следующим образом у нас распределились: Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область, Москва и Республика Татарстан, которая очень-очень популярна в последнее время», — заметила глава Ростуризма.

Также в числе популярных она назвала Крым, Ставрополье, Кавказские Минеральные Воды, Пермский край, Ярославскую, Калининградскую, Нижегородскую и Владимирскую области, Башкирию.

В заключение она отметила, что главным эффектом программы стала поддержка в организации доступного отдыха с поддержкой государства, а также обеспечение занятости и помощь турбизнесу в период низкого спроса.