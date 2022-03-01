Ростуризм: Египет и Турция не планируют ограничивать въезд россиян

У Египта и Турции на данный момент нет планов по ограничению въезда туристов из России. В этом руководителя Ростуризма Зарину Догузову заверили турецкий министр культуры и туризма Мехмет Эрсой и египетский министр по туризму и древностям Халед Эленани, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, Догузова попросила коллег о содействии, чтобы не допустить проблем с транзитными рейсами через Египет и Турцию для российских туристов.

В свою очередь Мехмет Эрсой и Халед Эленани заверили, что окажут всё необходимое содействие в решении вопросов, связанных с российскими туристами, в том числе и при организации транзитных вывозных рейсов.

«Стороны договорились держать оперативную связь и заблаговременно уведомлять друг друга о возможных изменениях в текущих процессах», — добавили в Ростуризме.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. Позднее Путин подписал указ о применении специальных экономических мер против санкций.