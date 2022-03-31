Ростех до 2030 года планирует выпустить более 500 гражданских самолетов

Ростех планирует перестроить существующие авиапрограммы и поставить на отечественный рынок более 500 гражданских самолетов до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС.

В госкорпорации отметили, что перед компаниями стоят две основные задачи — это обеспечить своевременное и надежное сервисное обслуживание имеющегося парка авиакомпаний во избежание простоев и в минимальные сроки перенастроить авиационные программы.

Речь идет о поставках самолетов МС-21, SSJ, Ил-114 и наращивании серийного производства Ту-214 и Ил-96. При этом в компании отметили, что такие задачи не решаются легко, однако всё это выполнимо.

«Речь идет о перенастройке целой отрасли. Требуется время, ресурсы, максимальное напряжение», — сказали в госкорпорации.

Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов ранее заявлял, что Казанский авиазавод планирует выпускать минимум 10 самолетов Ту-214 в год.

Сегодня Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросу развития авиаперевозок и авиастроения в РФ. Глава государства поручил Кабмину утвердить до июня программу развития авиаотрасли до 2030 года.