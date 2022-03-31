Путин поручил утвердить программу развития авиаотрасли России до 1 июня

Правительство РФ должно до 1 июня утвердить программу развития авиаотрасли страны до 2030 года. Такое поручение на совещании по вопросу развития авиаперевозок и авиастроения дал Президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«С учетом новых тенденций в сфере авиаперевозок прошу Правительство до 1 июня утвердить комплексную программу развития авиатранспортной отрасли, рассчитанную до 2030 года», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что необходимо поддерживать операционную деятельность российских авиакомпаний, но не за счет граждан. Так, Президент РФ призвал сделать авиабилеты более доступными по цене и через обеспечение большей доступности для граждан расширить возможности для перевозок.

Путин также обозначил ориентировочные показатели. Так, объем перевозок внутри страны в 2022 году должен вырасти по сравнению с 2021-м, а к концу года объем перевезенных пассажиров должен составить не менее 100 млн человек.