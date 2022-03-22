Борисов: На Казанском авиазаводе планируется выпускать минимум 10 самолетов Ту-214 в год

Фото: пресс-служба ПАО «Туполев»

На Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова планируется поэтапно наладить выпуск как минимум десяти самолетов Ту-214 для гражданской авиации. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов в ходе своего визита на предприятие.

«Как вы знаете, коалиция западных стран во главе с США ввела целый перечень санкций. Практически, если говорить об авиации, запрещены поставки самолетов Boeing и Airbus, на которых базируется основной парк наших перевозчиков. Поэтому насущный вопрос — это восстановить в нужном количестве производство отечественных моделей, для того чтобы мы не испытывали сложности с перевозками граждан России как внутри страны, так и за рубежом», — отметил Борисов.

Он сообщил, что цель визита на завод — посмотреть, как можно быстро увеличить производство отечественного самолета Ту-214. Сегодня машина производится мелкими партиями для специального летного отряда.

«А мы ставим вопрос как его отдать нам для перевозки граждан в наши основные компании — „Аэрофлот“, Red Wings и другие. Я думаю, что завод уже в полной мере подготовил производство, поэтому сегодня мы будем обсуждать вопросы, как выйти нам поэтапно на минимум десять самолетов Ту-214», — заявил Борисов.

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По его словам, зарубежные детали в конструкции самолета Ту-214 присутствуют «в минимальном количестве». «Я думаю, что за этот годы мы их практически заместим. Особой зависимости нет», — подчеркнул вице-премьер.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в свою очередь заметил, что задача вполне посильная. «Необходимо модернизировать и подготовить производство под десять самолетов. Наша часть — подготовка кадров, специалистов, инженеров, рабочих. Мы с этой задачей справимся», — заверил руководитель республики.

Минниханов также пояснил, что инфраструктура будет полностью готова к моменту наращивания производства.

Ту-214 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет. Пассажировместимость ­— 210 человек. Авиалайнеры производятся на Казанском авиационном заводе. В настоящее время они используются в целях специального назначения, в том числе СЛО «Россия» и Министерством обороны РФ.