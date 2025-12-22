Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Более 100 тыс. тонн зерна в этом году отправлено прямым экспортом из Татарстана. В основном это пшеница, ячмень, овес. Продукция отгружена в Азербайджан, Казахстан, Иран, Ирак и Грузию. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Айрат Тазетдинов.

«На внутреннее потребление направляется около 3 млн тонн зерна. Излишки уходят на экспорт или отправляются в другие регионы. Если говорить о внутреннем перемещении, то около 1 млн тонн зерна отправлено в другие регионы России», – сказал он.

Тазетдинов отметил, что масличные культуры отгружены в страны Европы – Чехию, Германию, Польшу, Испанию, Италию. В этом году также были отгрузки в Турцию, Монголию и Белоруссию.

По словам Тазетдинова, впервые в этом году в Китай экспортирован овес (почти 3 тыс. тонн), а также лен.

«Продолжаются отгрузки растительных масел и свекловичного жома. Все это уходит железнодорожным транспортом в основном в контейнерах. По России партии в основном уходят водным транспортом», – добавил он.

Замруководителя Управления заметил, что ведомство тщательно проверяет всю отгруженную продукцию на качество и безопасность.

«Чтобы исключить риски попадания карантинных объектов, мы еще проводим карантинный мониторинг территории Татарстана. Около 1 млн га обследуем ежегодно. Если выявляем карантинные объекты, направляем предписание хозяевам земельных участков, чтобы они предприняли меры», – заявил он.

Тазетдинов также рассказал, что в этом году около 750 деклараций на зерно пришлось отменить по разным причинам. «Декларации по 930 тыс. тонн отменили и выпуск пищевой продукции не разрешили», – заключил он.