Более 60% собранного зерна пшеницы в Татарстане оказалось непродовольственным

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане в этом году более 60% собранного зерна пшеницы оказалось непродовольственным – соответствует пятому классу. Об этом сообщила на пресс-конференции в «Татар-информе» директор филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ Татьяна Менликиева.

«В этом году наш филиал проводил обязательный государственный мониторинг зерна пшеницы. В этом году проверили почти 100% валового сбора зерна. Всего наши сотрудники отобрали 5,5 тыс. проб. Было проведено более 105 тыс. исследований», – рассказала она.

По словам Менликиевой, результаты исследований показали, что пшеница третьего класса составляет 10%, пшеница четвертого класса – 27%.

«В этом году картина такая: продовольственного зерна чуть меньше, нежели той пшеницы, которая у нас пойдет на кормовые цели», – подчеркнула она.

Менликиева добавила, что сотрудники филиала также провели обеззараживание более 182 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. Оно было отгружено на внутренние рынки, на экспорт в Турцию, Китай, Грузию и Азербайджан, а также для интервенционного фонда.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия в РТ, всего в республике в этом году собрали более 4,6 млн тонн зерна, из которого около 1,8 млн тонн заложено на хранение на элеваторы.