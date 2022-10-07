Потребление электроэнергии в Татарстане в сентябре выросло на 1,7%

Рост потребления предприятиями по добыче и переработке нефти, автомобильной и химической промышленности привел к увеличению потребления электроэнергии в энергосистеме Республики Татарстан в сентябре 2022 года на 1,7%, до 2,5 млрд кВт*часов, сообщило Региональное диспетчерское управление Татарстана.

Республика оказалась единственным регионом в составе Объединенной энергосистемы Средней Волги, где в первый месяц осени потребление выросло. Напомним, в целом по ОЭС Средней Волги в сентябре было зафиксировано самое большое падение потребления среди всех объединенных энергосистем – на 2,2%. В «Системном операторе» это объяснили «снижением потребления предприятиями по транспортировке газа и металлургии».

В целом по ЕЭС России потребление в сентябре выросло на символические 0,4%.

Ранее сообщалось, что по итогам августа потребление в РТ тоже росло – на 3,6% к августу 2021 года, что в РДУ объясняли увеличением спроса со стороны предприятий автомобильной и нефтяной промышленности. Впрочем, в Татарстане спрос был в положительной зоне почти все месяцы этого года, за исключением июня, когда было сокращение на 1,6%. По итогам июля республика также была единственной в ОЭС Средней Волги, где фиксировался рост потребления электроэнергии.

По оперативным данным РДУ Татарстана, выработка электроэнергии электростанциями Татарстана в сентябре 2022 года составила 2,1 млрд кВт*часов, что на 7,4% больше, чем за сентябрь 2021 года. Основной вклад в увеличение выработки внесли Казанская ТЭЦ-2, Нижнекамская ТЭЦ-2, а также Лемаевская ПГУ-ТЭЦ «Нижнекамскнефтехима», которая все еще работает в режиме пуско-наладки и официально не введена в эксплуатацию.

Потребление электроэнергии в Татарстане с января по сентябрь текущего года превысило 24,1 млрд кВт*часов, это на 4,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Собственная выработка выросла за тот же период на 2,7%, до 20,3 млрд кВт*часов. Сентябрьский максимум потребления мощности был зафиксирован 28 сентября в 14:00 при среднесуточной температуре наружного воздуха 2,8 °С на уровне 3976 МВт, что на 46 МВт (на 1,2%) больше максимума в первом месяце осени прошлого года. Суммарный переток электроэнергии в энергосистему РТ в сентябре составил 376,3 млн кВт*часов, с начала года – более 3,8 млрд кВт*часов.