Потребление электроэнергии в Татарстане выросло за счет авто- и нефтепрома

Рост потребления предприятиями автомобильной и нефтяной промышленности привел к увеличению потребления электроэнергии в Татарстане – в августе оно выросло на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили сегодня в РДУ Татарстана.

По оперативным данным РДУ, в последний месяц лета потребление электроэнергии в республике превысило 2,68 млрд кВт*часов, что на 3,6% больше объема потребления в августе 2021 года. Это хорошее достижение, тем более, что по итогам августа в ОЭС Средней Волги был зафиксирован слабый среди всех энергосистем в ЕЭС России рост потребления – всего плюс 0,7% (8,8 млрд кВт*часов), хуже было только в ОЭС Северо-Запада. При этом увеличение спроса было отмечено в семи регионах ОЭС, наибольшее – на 5,9% – в Ульяновской области. Снижение же показателя случилось только в Марий Эл (минус 19%) и Нижегородской области (минус 4,3%).

В Татарстане спрос растет почти все месяцы этого года, за исключением июня, когда было сокращение на 1,6%. А в июле республика вообще оказалась единственным регионом в операционной зоне ОДУ Средней Волги, где был зафиксирован рост потребления (плюс 2,4% к июлю 2021-го).

Выработка электростанциями Татарстана за август составила 2,4 млрд кВт*часов, что на 3,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Снижение показателя в РДУ объяснили уменьшения выработки на Казанских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а также на Заинской ГРЭС и Набережночелнинской ТЭЦ.

Это не случайно: в целом по ОЭС Средней Волги снижение выработки в августе было зафиксировано в шести регионах. Например, в Ульяновской области выработка сократилась на 35,2%, а в Пензенской – на 32,5%. Однако при этом по всей ОЭС Средней Волги выработка в августе выросла на 11,4%, до 8,9 млрд кВт*часов. Главным образом, за счет роста производства на 55% на Балаковской АЭС (до 3,1 млрд кВт*часов) и на ГЭС (прежде всего, Саратовской) – на 4,5%, до 1,7 млрд кВт*часов. Мирный атом и гидрогенерация замещали выработку ТЭС как менее конкурентоспособную на рынке (в целом тепловые электростанции в ОЭС Средней Волги выработали в августе 3,6 млрд кВт*часов, это на 13,4% меньше показателя прошлого года).

За январь-август потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 4,4%, до 21,6 млрд кВт*часов, выработка – на 2,2%, до 18,1 млрд кВт*часов. Суммарный переток электроэнергии в энергосистему РТ в августе составил 215,7 млн кВт*часов, с начала года – более 3,4 млрд кВт*часов.