В ОЭС Средней Волги в сентябре сильнее всех в России просело энергопотребление

По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в сентябре 2022 года составило 84 млрд кВт*часов, что на 0,4% больше объема потребления за сентябрь 2021 года. При этом в разрезе объединенных энергосистем (ОЭС) динамика спроса сильно различается. Самое большое падение потребления – на 2,2% – зафиксировано в ОЭС Средней Волги, в состав которой входит и энергосистема Республики Татарстан.

Сопоставимое сокращение потребления – на 2,1% – произошло только в ОЭС Северо-Запада, что в «Системном операторе» объяснили, в основном, «сокращением величины потерь в сети» из-за прекращения экспорта электроэнергии в Финляндию, а также снижением потребления на собственные нужды электростанциями в энергосистеме Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Падение в ОЭС Средней Волги было обусловлено «снижением потребления предприятиями по транспортировке газа и металлургии». Также потребление в сентябре незначительно (на одинаковые 0,7%), но сократилост в ОЭС Центра и ОЭС Урала. В первом случае – из-за снижения потребления на собственные нужды электростанций, предприятиями по добыче железной руды, металлургии и химической промышленности, во втором – из-за предприятий химпрома, транспортировки газа и железнодорожного транспорта.

По сути, на символический, но все же рост потребления в масштабах всей ЕЭС России повлияли всего три ОЭС – Востока, Сибири и Юга, где динамика роста была положительной. На Дальнем Востоке растет потребление предприятиями по добыче угля, золота и алмазов, транспортировки нефти, железнодорожного транспорта, судостроения и судоремонта, а в Сибири – со стороны Тайшетского алюминиевого завода ОК «РУСАЛ», железной дороги, добывающих нефть и газ предприятий, а также центров обработки данных. На Юге, как обычно, из-за теплого сентября выросла нагрузка со стороны населения и коммунально-бытового сектора.

Потребление электроэнергии за девять месяцев 2022 года в целом по России составило 819,2 млрд кВт*часов, что на 1,8% больше, чем за такой же период 2021 года. При этом ОЭС Средней Волги оказалась единственной в России, где потребление за этот период сократилось – пусть и всего на 0,4%. Данные по регионам от ОДУ Средней Волги выйдут позже.