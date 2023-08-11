Рост доходов и кредитов: почему татарстанцы впали в потребительский раж

Татарстанцы в этом году, выдохнув, взялись за реализацию отложенного спроса

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Оборот розницы за полугодие в Татарстане превысил 635 млрд рублей

Розничная торговля почувствовала себя плохо в апреле прошлого года – обороты по сравнению с тем же месяцем годом ранее рухнули на 10%. Так продолжалось до марта этого года, когда Татарстанстат впервые за долгое время зафиксировал рост в рознице – на 3,8%. Впрочем, первый квартал этот всплеск спасти не смог, хотя сокращение в годовом выражении тогда и составило микроскопические 0,3%.

С апреля розница пошла в отрыв, по нарастающей – на 12,7% к апрелю прошлого года, в мае – на 13,7%, а в июне – на 14,3% (год к году). В итоге за второй квартал розничный оборот в Татарстане вырос на 13,6%, а за полугодие, с учетом невзрачного начала года, – на более скромные, но все же весьма достойные 6,8%. По России, к слову, динамика в этой сфере сложилась менее радужная – за полугодие рост составил 1,1%.

В деньгах за шесть месяцев в Татарстане наторговали на более чем 635 млрд рублей (по России – на 3,8 трлн рублей), из которых традиционно более 53% пришлось на непродовольственные товары – свыше 338 млрд рублей. Оборот общественного питания за полугодие вырос на 20,6%, до 32 млрд рублей. А рынок услуг населению прибавил 6,6%, чуть не дотянув до 200 млрд рублей.

По оценке Минэкономразвития РФ, суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению в целом по стране в июне увеличился на 8,8% в годовом выражении и на 2,3% – к июню 2021 года. «Потребительская активность сохраняет уверенный рост – в плюсе все компоненты», – констатировали в ведомстве.

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) отмечают, что потребительские расходы (сумма трат домохозяйств на товары, услуги и общепит) тянут вверх бурный рост потребления услуг и общепита. Тогда как потребление непродовольственных товаров все еще остается на 6% ниже докризисного уровня 2021 года «при заметном качественном ухудшении его структуры».

Оборот общественного питания за полугодие вырос на 20,6%, до 32 млрд рублей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Непродовольственная розница наверстывает упущенное

Тем не менее, по оценке ЦМАКП, если весь объем потребительских расходов в среднем за месяц во втором квартале с учетом сезонности рос на 1,6% (в первом — на 1,5%), то траты на непродовольственные товары — на 2,8% против среднемесячного снижения на 0,3% в первом квартале.

И данные по Татарстану этот тренд в целом подтверждают. За полугодие оборот непродовольственной розницы вырос на 5,4% (по РФ – на 1,4%), тогда как продуктовой – на 8,3% (по РФ – всего на 0,8%), именно в этом сегменте с марта фиксируется безусловно позитивная динамика. Сначала – рост на скромные 1% к марту 2022-го. Но уже с апреля татарстанцы явно перестали себя сдерживать – 15,8%, в мае – 17,3%, а в июне – 19,7% (во всех случаях – год к году). И такие темпы существенно превосходили среднероссийские.

И это при том, что потребители долго экономили – после роста в январе и феврале 2022 года (по отношению к аналогичным месяцам 2021-го) в апреле прошлого года обороты в непродовольственной рознице Татарстана рухнули сразу на 18% и все последующие месяцы в плюс не выходили. По России, судя по данным Росстата, наблюдалась схожая картина, причем до этого апреля.

В итоге, если по итогам первого квартала этот сегмент в Татарстане показывал сокращение на 6,2% (по РФ – на 10%), то по итогам второго вырвался вперед и сразу на 17,6% (по РФ – на 13,8%)!

Интересно, что за первый месяц лета непродовольственные товары прибавили еще и 8,1% к маю, тогда как в продуктах питания соответствующая динамика оказалась близкой к нулю. Хотя к июню рост в ней тоже случился, но более скромный – на 8,1%.

Тут стоит добавить, что обороты продуктовой розницы в пересчете «год к году» в Татарстане не уходили в минус за эти полтора года ни разу (за исключением февраля 2022-го), наибольшего пика (10%) достигнув в мае. По России, кстати, все происходило с точностью до наоборот. Все это показывает очевидное: на продуктах питания, даже дорожающих (вроде куриного мяса и сахара), население не экономит. Ведь, как известно, «любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда». К тому же в этом сегменте розницы импортозамещение фактически свершилось.

А вот с «непродами» потребители долго придерживались иной стратегии – поначалу включили режим полной экономии, отказавшись от приобретения подорожавших товаров длительного пользования (запасов которых, к слову, долгое время хватало для того, чтобы полки в сетях не пустели). Но в этом году, выдохнув, взялись за реализацию отложенного спроса.

«Потребители постепенно отходят от сберегательной модели поведения, тем самым дополнительно повышая спрос на товары и услуги. (…) Улучшение потребительских настроений и рост экономической активности последних месяцев поддержали уверенный рост и изменение стратегии поведения в сторону увеличения разнообразия приобретаемых товаров с постепенным отходом от режима экономии. На это указывают опережающая динамика собственных торговых марок в премиальном и среднем сегментах продаж, а также рост доли респондентов, считающих текущий момент подходящим для покупки дорогостоящих товаров. В результате устойчивые темпы роста демонстрирует как повседневное потребление, так и расходы на товары длительного пользования, на которые в 2022 году сформировался отложенный спрос», – констатировал ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды».

На продуктах питания, даже дорожающих, население не экономит Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За счет чего это происходит?

В потребительский раж население ушло не просто так. Во-первых, в стране в целом и в регионах в частности растут зарплаты и реальные доходы. По данным Татарстанстата, в республике рост реального размера оплаты труда за январь – май текущего года (данные за полугодие ведомство представит позже) составил 10,8%, а в номинальном выражении еще больше – 16,4% (до 57 490 рублей). Это быстрее, чем в среднем по России, где реальная зарплата за тот же период выросла на 6% (номинальная – на те же 16,1%, до 72 851 рубля).

И это не предел. По оценке Минэкономразвития России, по стране в целом реальная зарплата в этом году прибавит 5,4% в годовом выражении, благодаря «замедлению инфляции, низкой безработице и конкуренции работодателей за рабочую силу».

Впрочем, инфляция как раз в ближайшее время будет только ускоряться – в июле она уже дошла в годовом выражении до 3,3% (на 31 июля – до 4,4%). Но уровень безработицы в прошлом месяце снова снизился и достиг нового исторического минимума – 3,1% от рабочей силы. А реальные денежные доходы населения по итогам первого полугодия выросли на 3,9%, реальные располагаемые – на 4,7%.

Во-вторых, раскрутке спроса помогают и банки. В сфере потребительского кредитования, например, рекорд спешит за рекордом. В июле было побито достижение июня: по данным экспресс-мониторинга Frank RG, по результатам месяца банки выдали физическим лицам 1,53 трлн рублей кредитов. Это на 4,65% больше, чем было месяцем ранее, и в 1,8 раза – чем год назад.

А наибольшие темпы роста показывают сегменты авто- и POS-кредитования, которые тесно связаны с непродовольственной розницей. Недаром газета «Коммерсант» прямо связывает динамику в первом сегменте с «реализацией отложенного спроса, опасений населения дальнейшего роста стоимости автомобилей и наполнения рынка китайскими моделями», а во втором – с ростом цен на товары, в том числе бытовую технику.

В июле банки выдали физическим лицам 1,53 трлн рублей кредитов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сколько это продлится?

В ближайшей перспективе, считают в ЦБ, условия для дальнейшего расширения потребительского спроса сохранятся. Дефицит кадров и низкий уровень безработицы позволяют ожидать дальнейшего активного роста реальных заработных плат. «На фоне роста финансового оптимизма и готовности банков активно расширять потребительское кредитование это будет способствовать наращиванию расходов и снижению нормы сбережения с повышенных уровней», – отметил Банк России.

Внутренний спрос уже превысил максимум четвертого квартала 2021 года, «полностью восстановившись после спада», констатировали в регуляторе. Но возможности экономики по оперативному удовлетворению этого спроса за ним не поспевают «из-за производственных, трудовых и прочих ограничений», что усиливает инфляционное давление на экономику. Производители товаров и услуг также сталкиваются с ростом издержек, «в том числе в связи с сохраняющимися барьерами для импорта». Все это они явно будут перекладывать в цены.

Неудивительно, что ценовые ожидания компаний растут, сильнее всего – как раз в торговле (и розничном, и оптовом сегментах), где на них в большей степени сказалось еще и ослабление рубля. Средний темп прироста цен, ожидаемый предприятиями розничной торговли в ближайшие три месяца, составил 10,5% в годовом выражении, выяснили в ЦБ. Рост потребительских цен также уже приобретает все большую устойчивость, закрепляясь выше уровня «целевого ориентира» ЦБ в 4% (в пересчете на год с поправкой на сезонность).

В Волго-Вятском ГУ Банка России, кстати, отмечали, что рост продаж непродовольственных товаров в макрорегионе ускорился в мае. В июне розничный спрос продолжал набирать обороты, к тому же открытие новых магазинов продолжало способствовать росту трафика в торговых центрах. Но «ожидания ретейлеров на ближайшие три месяца вновь стали менее позитивными». Связано это было с тем, что спрос на автомобили все еще превышает предложение: «По сообщениям дилеров, новые импортные модели раскупаются быстро, а запасы на складах небольшие. Вместе с тем отмечался переток спроса в сегмент более дешевых и подержанных автомобилей. В некоторых регионах фиксировалась нехватка отечественных моделей».

По данным опроса «инФОМа», хотя пока что инфляционные ожидания населения снижаются, произошедшее за последние недели ослабление рубля может привести к их повышению в ближайшие месяцы, «дополнительно смещая баланс рисков в сторону проинфляционных факторов». Все это вместе взятое, вполне вероятно, может обернуться замедлением потребительского спроса.