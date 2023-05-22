«Население начало тратить сбережения»: в Татарстане оживает потребительский рынок

В марте сохранялась повышенная склонность граждан к приобретению продукции среднего или низкого ценового сегмента

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сохранялась склонность граждан к приобретению продукции среднего или низкого ценового сегмента»

Оборот розничной торговли в Татарстане в январе – марте 2023 года составил 300 млрд рублей – это на 0,3% меньше, чем годом ранее. Правда, в сравнении с четвертым кварталом 2022 года падение все равно выглядит серьезным – 6,5%. Тем не менее тренд наметился позитивный.

После первого квартала прошлого года оборот розничной торговли ушел в отрицательную зону и показал минус 3,1% за 2022 год. Продажа продуктов в течение 2022 года только росла, итог за год – плюс 4,8%, а вот торговля непродовольственными товарами снизилась на 8,9%.

Эта динамика объяснялась сберегательной моделью поведения, избранной домохозяйствами, – если на продуктах экономить практически невозможно, то покупку бытовой техники или мебели можно отложить до лучших времен.

В первые месяцы текущего года падение розницы продолжалось: в январе 2023 года к январю 2022-го – на 1,9%, в феврале к февралю – на 3,2%.

В первом квартале оборот торговли пищевыми продуктами вырос на 7,3% к аналогичному периоду прошлого года – до 144 млрд рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вытянули квартал результаты марта – к тому же периоду прошлого года оборот розничной торговли вырос на 3,8%, к февралю 2023 года – на 8,8%. В непродовольственном сегменте оборот к февралю вырос на 10,5% (к марту прошлого года – всего на 1%, но впервые за год!), в пищевых продуктах – на 7% (к марту – на 7,3%).

В целом в первом квартале оборот торговли пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия, вырос на 7,3% к аналогичному периоду прошлого года – до 144 млрд рублей. А вот в непродовольственной рознице – сократились на 6,2%, до 160 млрд рублей.

По данным бизнес-опросов Волго-Вятского ГУ Банка России, в феврале – марте спрос на электронику стагнировал или снижался. В целях оптимизации розничной сети федеральные ритейлеры бытовой техники даже снизили число торговых точек в некоторых регионах, а на другие товары длительного пользования – одежду и обувь, мебель и строительные материалы – спрос менялся незначительно. «Сохранялась повышенная склонность граждан к приобретению продукции среднего или низкого ценового сегмента», – отметил регулятор.

В целом, как резюмировали в Волго-Вятском ГУ Банка России, темпы роста потребительской активности в феврале заметно снизились по сравнению с январем, а продажи непродовольственных товаров и продуктов питания немного сократились. В марте, по результатам мониторинга предприятий, продажи в рознице также уменьшились.

Если на продуктах экономить практически невозможно, то покупку бытовой техники можно отложить до лучших времен Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В некоторых регионах стали активнее заключаться контракты с новыми арендаторами в торговых центрах, ожидалось и открытие магазинов отдельных ранее ушедших брендов под новыми названиями», – сообщил ЦБ. Добавив, что только апрельский опрос показал улучшение ожиданий ретейлеров. Посмотрим, отразится ли это в итоге в статистике.

Отметим, что потребительские цены по итогам первого квартала 2023 года по отношению к четвертому кварталу 2022 года выросли на 1,6%, в том числе на продовольственные товары – на 2,1%, непродовольственные – 0,2%, услуги – на 3,2%.

По данным Волго-Вятского ГУ Банка России, месячные темпы роста цен с устранением сезонности в феврале – марте замедлились по всем компонентам по сравнению с январем. «Замедлению роста цен на непродовольственные товары способствовало возобновившееся снижение цен на электронику и бытовую технику. Среди продуктов питания существенно замедлился рост цен на овощи после ускорения в январе, а также снижались цены на мясо, макароны и крупы. В то же время темпы роста цен на услуги оставались выше 4% в пересчете на год, в основном за счет услуг зарубежного и внутреннего туризма», – считает регулятор.

Сфера общественного питания сокращений не ощутила Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Индустрия общественного питания катается как сыр в масле

Если на покупках товаров, особенно непродовольственных, люди в течение года старались экономить, то сфера общественного питания и рынок платных услуг в целом сокращений не ощутили. Обороты ресторанов и кафе, а также столовых при предприятиях, начав сокращаться с апреля 2022 года, вернулись в зону роста в Татарстане уже с августа. По итогам года эта сфера показала рост на 3,6%, почти до 55 млрд рублей.

С начала же 2023 года индустрия общественного питания вообще катается как сыр в масле: в январе обороты выросли на 13%, в феврале – на 19,8%, в марте – на 24,1% (все – к аналогичным месяцам прошлого года). Неудивительно, что по итогам первого квартала плюс составил фантастические 19%. В деньгах это более 15,6 млрд рублей. Как отмечала в одном из недавних интервью известный экономист Наталья Зубаревич, россияне, потеряв возможность тратить сбережения на турпоездки, которые стали и дороже, и неудобнее, компенсируют это походами в рестораны. Она это описала как один из способов «внутренней миграции».

Рынок платных услуг вообще весь год не сокращался – за исключением четвертого квартала 2022 года, да и тогда минус был чисто символический – 0,7%. По итогам прошлого года сфера выросла на 3,3%, в этом году динамика также была положительной, особенно по итогам марта – плюс 9,4%. Рост в первом квартале составил 5,3%, почти до 103 млрд рублей. Правда, почти 30% в структуре платных услуг приходится на коммунальные платежи, а в ней по понятным причинам рост в первом квартале составил 9,7%.

Растут ремонт и строительство жилья и других построек – рост на 8,6% Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Еще два крупных блока – транспортные и бытовые услуги – показали разную динамику: сокращение на 0,3% и рост на 3,3% соответственно. В структуре бытовых услуг резкие темпы роста за первый квартал продемонстрировала только аренда, лизинг и прокат – в целом почти на 53%, а один включенный в нее каршеринг – на 77,4%! Впрочем, на этот сегмент «в деньгах» приходится менее 1%. Но растут и главные составляющие – ремонт и строительство жилья и других построек (доля более 37%, рост на 8,6%), а также техническое обслуживание и ремонт автомобилей (почти 35%, рост на 1,7%). А вот в ритуальных услугах продолжается падение – за первый квартал на 8,8%.

По данным Волго-Вятского ГУ Банка России, в феврале – марте «со стороны автовладельцев вырос спрос на запчасти и услуги по обслуживанию и ремонту». Потребление услуг поддерживалось ростом спроса на туристические, развлекательные и бытовые услуги. Космическими темпами растут и услуги, занимающие в структуре рынка микроскопические доли – например, фитнес-клубов (на 93%) и учреждений культуры (на 83%), что во многом связано и с постпандемийным отскоком, и со стремлением татарстанцев оздоровлять и тело, и душу. Услуги сервиса пожилым и инвалидам за первый квартал 2023 года скакнули на 49%, а почтовой связи – на 52%, из них только курьерской доставки – выросли в 8,1 раза! Очевидно, на показатель динамики эти сферы оказывают крайне благоприятное влияние.

Со стороны автовладельцев вырос спрос на запчасти и услуги по обслуживанию и ремонту Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Население начало тратить накопленные сбережения»

Стоит отметить, что в целом по стране оборот розничной торговли за первый квартал просел на 7,4% к соответствующему периоду прошлого года (в сопоставимых ценах, то есть за минусом инфляции), то есть годовой спад замедлился по сравнению с минус 9,6% в четвертом квартале 2022 года (год к году).

В продуктовой рознице оборот снизился на 3,3%, в непродовольственной – на 10,6%. При этом объем платных услуг населению увеличился на 3,9% (во многом за счет развития внутреннего туризма), а оборот общественного питания – на 10,7% (также в сопоставимых ценах и год к году).

По оценке ФГ «Финам», хотя данные Росстата по обороту розничной торговли за январь – февраль были пересмотрены в сторону понижения, и улучшение динамики за этот период в итоге стало менее очевидным, тем не менее в марте годовой спад розницы в реальном выражении реально замедлился.

«Судя по данным Росстата, в первом квартале 2023 года население впервые с первого квартала прошлого года начало тратить накопленные сбережения», – резюмировала Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Схожий тренд зафиксировали и в ЦБ. «Оперативные индикаторы, фиксирующие расходы потребителей, показывают признаки дальнейшего улучшения потребительской активности в марте и апреле. В целом улучшение потребительских настроений в совокупности с оживлением потребительского кредитования сигнализируют о начале постепенного снижения склонности населения к сбережению с повышенных значений», – отметили в ЦБ.

В целом по стране оборот розничной торговли за первый квартал просел на 7,4% к соответствующему периоду прошлого года Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На последнем заседании совета директоров Банка России также отмечалось начало постепенного снижения склонности населения к сбережению. Этот вывод был сделан исходя из оперативных данных о расходах населения, прежде всего в секторе услуг, активизации спроса на кредиты и смягчении условий потребительского кредитования в марте, улучшения потребительских настроений и возвращения доли текущих рублевых счетов в средствах граждан к пиковым значениям конца 2021 года.

«С учетом накопленного в прошлом году объема сбережений есть определенный риск, что модель поведения домохозяйств может быстро измениться от сберегательной к потребительской и помимо использования на потребление текущих доходов и кредитных средств население начнет активно тратить сбережения», – отмечает Ольга Беленькая. Но, по ее мнению, «пока нет достаточных оснований ожидать этого».

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