«Цены уже начали расти»: что разгоняет рынок товаров и услуг

Склонность к потреблению растет, свидетельствуют опросы Банка России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Оборот розницы за пять месяцев превысил 520 млрд рублей

По данным Татарстанстата, за январь – май 2023 года оборот розничной торговли в Татарстане превысил 520 млрд рублей – это на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения: за пять месяцев 2022 года по отношению к такому же периоду 2021 года розница проседала на 2,2%, до почти 480 млрд рублей.

В целом же рост в этом сегменте экономики, по оборотами, сопоставимым с обрабатывающей индустрией, органы статистики перестали фиксировать с апреля прошлого года, когда случился настоящий обвал – на 10%.

Причины этого явления лежали на поверхности. Потребители на фоне начала СВО, ухода привычных брендов, общей экономической неопределенности решили, как в свое время кот Матроскин: «Я экономить буду».

По итогам 2022 года розница сократила темпы падения до 3,1%, но с начала этого года в рост переходить не спешила Фото: © «Татар-информ»

По итогам 2022 года розница сократила темпы падения до 3,1%, но с начала этого года в рост переходить не спешила. Хотя уже с марта динамика впервые вышла в положительную зону – на 3,8% (к марту 2022 года), первый квартал был все-таки завершен с пусть и символическим, но минусом в 0,3% (к аналогичному периоду прошлого года).

Но вот с апреля помесячные темпы стали нарастать – до 12,7%, а в мае – и до 13,7%. Неудивительно, что в пересчете за пять месяцев розница оказалась в плюсе. Если в июне ничего экстраординарного не случится, то оборот по итогам второго квартала точно покажет положительные темпы роста. В пересчете за полугодие, вероятно, тоже.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия, в январе – мае текущего года составил 47,1%, непродовольственных товаров – 52,9%. При этом темпы роста у двух составляющих оказались разными. Если «пищевка» за пять месяцев прибавила на 8,3%, то непродовольственная розница – всего 2,5%. Однако если посмотреть на данные май к маю, то динамика будет иной – 10% и 17,3% соответственно.

Удивительно, но с розницей в среднем по России ситуация за неполное полугодие 2023 года сложилась иная. Обороты так и не вышли в зону роста – за пять месяцев проседание составило 0,7%. Хотя в помесячном разрезе разгон продолжается второй месяц подряд – 7,8% апрель к апрелю, и 9,3% май к маю.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия, в январе – мае текущего года составил 47,1%, Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Потребительские настроения и ожидания улучшаются

То, что склонность к потреблению растет, свидетельствуют опросы Банка России. Так, в июне доля опрошенных, предпочитающих не откладывать свободные деньги, а тратить их на покупку дорогостоящих товаров, выросла до 31,4% (+2,9 п.п. к маю), и «это ее максимальное значение с октября 2018 года». А доля тех, кто предпочитает сберегать, снизилась до 51,1% (-2,6 п.п. к маю). Впрочем, как неожиданно на днях выяснил ВЦИОМ, для каждого пятого россиянина дорогостоящими сейчас являются… продукты питания — овощи, фрукты, мясо, морепродукты и другие.

Повышение склонности респондентов к потреблению отразилось и на их предпочтениях относительно форм хранения сбережений. В июне, по опросам ЦБ, люди все чаще указывали, что предпочитают хранить сбережения наличкой (33% респондентов; в мае – 31%), и реже – на счете в банке (37% респондентов; в мае – 42%). Впрочем, средства на счетах так же ликвидны, как и наличные – их можно запросто направить на потребление.

Третий месяц подряд растут и объемы кредитования населения, и не только в сегменте ипотеки, но также авто- и потребкредитования Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По данным Банка России, третий месяц подряд растут и объемы кредитования населения, и не только в сегменте ипотеки (что традиционно из-за программ господдержки), но также авто- и потребкредитования. В июне, подсчитали аналитики Frank RG, россияне вообще заняли в банках рекордные 1,5 трлн рублей!

Опросы Росстата фиксируют, что потребительские настроения и ожидания населения продолжают улучшаться, индекс потребительской уверенности (ИПУ) во втором квартале 2023 года вырос на 3 п.п., до минус 15% – это максимум с доковидного первого квартала 2020 года (минус 11%). Причем улучшения наблюдались во всех возрастных группах.

Растет в целом по РФ и индекс предпринимательской уверенности в рознице, хотя среди ограничений ретейлеры называют все те же недостаточный платежеспособный спрос населения и высокий уровень налогов. Тем не менее, Минэкономразвития РФ сейчас прогнозирует, что оборот розничной торговли по итогам 2023 года вырастет на 5,3%, в том числе за счет роста зарплат (прогноз ведомства – на 5,4% по итогам года) и доходов населения (аналогично – на 3,4%, после сокращения в прошлом году на 1%).

В июне доля опрошенных, предпочитающих не откладывать свободные деньги, а тратить их на покупку дорогостоящих товаров, выросла до 31,4% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Люди рано или поздно начнут покупать»

По оценке Минэкономразвития РФ, общий объем потребительского спроса (розница, общепит и услуги) в мае в целом по стране оказался на 8,8% выше уровня мая 2022 года (на 7,3% – в апреле) и на 1,8% превысил, благодаря услугам и общепиту, даже уровень мая 2021-го. В январе – мае текущего года спрос превысил соответствующий уровень прошлого года на 0,7%, тогда как еще в первом квартале был ниже на 3,9% (к аналогичному периоду).

Схожие оценки и у Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП): если в январе – апреле общий потребительский спрос был ниже соответствующего периода 2022 года на 1%, то в январе – мае на тот же 1% его превысил. Игорь Поляков из ЦМАКП выделил, впрочем, структурный сдвиг — если до марта основными факторами роста потребспроса оставались услуги и общепит, то с марта россияне стали активно удовлетворять отложенный спрос на непродовольственные товары, в том числе на машины и электронику.

Игорь Кох: «Так что мы видим действие фактора догоняющего спроса. Люди не то, чтобы устали экономить, но откладывать уже больше не могут – на запасах можно прожить, но не сильно долго» Фото: media.kpfu.ru

По мнению профессора Казанского федерального университета, экономиста Игоря Коха, в прошлом году потребители ужали свои расходы, «но ужимать долгое время не получится, все равно люди рано или поздно начнуть покупать, реализовывать отложенные запросы».

«Так что мы видим действие фактора догоняющего спроса. Люди не то, чтобы устали экономить, но откладывать уже больше не могут – на запасах можно прожить, но не сильно долго», – полагает эксперт.

Среди других факторов Кох также выделил рост кредитной активности. «Уже к концу прошлого года процентные ставки по кредитам снизились, по сравнению с тем, какие они были в середине прошлого года, и кредитование снова стало ускоряться. А это значит, у людей появились дополнительные деньги на покупки. Частично это было и вынужденно, ведь отложенный спрос на товары и услуги мог выразиться как в тратах того, что заработано, так и того, что взято в долг. Это взаимосвязанные вещи», – отметил Кох.

Еще два фактора лежат на поверхности. Во-первых, значительные выплаты военным и гражданским со стороны государства. «Осенью прошла частичная мобилизация, вот к первому кварталу текущего года у домохозяйств накопились определенные выплаты. И семьи начали их тратить», – сказал эксперт.

Во-вторых, растущий дефицит квалифицированных работников на фоне рекордно низкой безработицы – в мае побит очередной рекорд в 3,2%. Это разгоняет рост зарплат, которые, в свою очередь, уходят в потребление. «Но зарплаты растут еще и на фоне инфляции, они теперь ее вынуждены нагонять», – добавил Кох.

Также он отметил и вклад в рост потребрынка ценового фактора. «Но пока он, хоть и является существенным, наверное, не определяющий, потому что цены до сих пор росли более медленными темпами, чем розничный товарооборот», – заметил профессор.

Оборот общественного питания у нас растет быстрее, чем в стране: за январь–май – на 21,1%, тогда как по России за тот же период – всего на 15,1% Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Фантастическими темпами растут такие сегменты, как услуги гостиниц и турагентств

По Татарстану сводных оценок потребительского спроса нет, но вряд ли картина в республике, учитывая сложившуюся динамику, окажется хуже. Тем более что оборот общественного питания у нас растет быстрее, чем в стране: за январь – май – на 21,1%, тогда как по России за тот же период – всего на 15,1%. Впрочем, этот сегмент, несмотря на все внешние пертурбации, и весь прошлый год оставался в плюсе (по итогам 2022-го вырос на 3,6%), а наиболее сильный взлет случился в этом мае – почти на 27% к маю прошлого года (по РФ – на 22,4%).

Как шутила по этому поводу экономист Наталья Зубаревич, наши люди никогда не перестанут радовать себя походами в рестораны – тем более на фоне сокращения возможностей для выездного туризма. В Татарстане мощный вклад в рост сегмента обеспечивает и въездной туризм, выросший за последний год.

Аналогичная картина – и на рынке платных услуг населению: за пять месяцев рост на 5,8%, в мае – на 7,3% (по России – 3,5% и 5,2% соответственно). Такая динамика, скорее, свидетельствует как о возобновлении общественных активностей населения после ковидных ограничений, так и – снова вспоминаем о подорожании зарубежных турпоездок – стремлении порадовать себя хоть чем-то рядом с домом. Поэтому фантастическими темпами растут такие сегменты, как услуги гостиниц и турагентств – люди стали больше ездить по родной стране, а также учреждений культуры. А кроме того – распробованные в пандемию услуги курьерской доставки.

На фоне девальвации рубля можно ожидать и дополнительного движения цен вверх Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Цены уже начали расти, это обычная реакция на ускорение потребительского спроса»

По данным масштабного исследования поведения потребителей, сделанного холдингом «Ромир» вместе с Высшей школой бизнеса НИУ ВШЭ, россияне сохраняют социальный оптимизм: 47% респондентов ожидают, что в ближайшие полгода их материальное положение сохранится на прежнем уровне, еще 13% ждут небольшого, а 2% — сильного улучшения. Правда, 37% опрошенных, напротив, ждут ухудшения – в той или иной степени.

Ключевая стратегия поведения потребителей сегодня, выяснил «Ромир» – фокус на базовой покупательской корзине: 39% участников исследования готовы перераспределить свой бюджет в пользу самого необходимого, включая продукты питания. 44% респондентов готовы отказаться от дорогостоящих покупок и товаров длительного использования, чтобы сэкономить деньги. При этом 69% опрошенных уже переключились на товары по скидкам/акциям, 62% — на более дешевые товары, 57% — отказались от некоторых категорий товаров, а 51% стали посещать магазины с низкими ценами. То есть на лицо – еще один паттерн: поиск наиболее выгодных решений при наполнении базовой корзины.

По данным июньского мониторинга предприятий, которые выпускает ЦБ, краткосрочные ожидания предприятий ухудшаются – причем второй месяц подряд. Снижение оптимизма демонстрирует, в том числе, и розничная торговля: так, при улучшении оценок спроса и объемов продаж в текущем периоде ожидания респондентов относительно будущей динамики спроса и товарооборота в июне оказались менее позитивными. Тем не менее, ряд аналитиков считает, что во втором полугодии возможен дополнительный скачок потребительской активности в отношении товаров длительного пользования – все благодаря обесценению рубля.

По мнению Игоря Коха из КФУ, рост розничного оборота во втором полугодии в большей степени будет зависеть от проинфляционных факторов. «Цены уже начали расти, это обычная реакция на ускорение потребительского спроса. А на фоне девальвации рубля можно ожидать и дополнительного движения цен вверх. Тот девальвационный скачок, который произошел буквально за месяц, мы его еще не почувствовали в ценах, но почувствуем. Поэтому, даже при сохранении натурального объема розничной торговли, ее стоимостной объем будет в течение года расти. Но это будет в большей степени инфляционный рост», – отметил он.

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