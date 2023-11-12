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Росстат: В 51 регионе бензин подешевел, в Татарстане цены не изменились
В 51 регионе России за период с 31 октября по 7 ноября снизились потребительские цены на бензин. В Татарстане цифры сохранились на том же уровне, что неделей ранее. Исследование опубликовал на своем сайте Росстат.
На 7 ноября в Татарстане средняя стоимость бензина марки АИ-92 составила 49,54 рубля за 1 литр, АИ-95 – 53,34, АИ-98 и выше – 66,01. Дизтопливо можно было приобрести за 59,61 рубля за литр в среднем. Аналогичные цены были зарегистрированы и за период с 24 по 30 октября.
Отмечается, что больше всего бензин подешевел в Чеченской Республике (средняя стоимость уменьшилась на 2,8%) и в Кировской области (-2,1%). При этом в шести субъектах РФ зафиксировано подорожание топлива.
2 ноября сообщалось, что Президент Владимир Путин поручил Кабмину стабилизировать цены на бензин в России.
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