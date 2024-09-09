Росстат: Рождаемость в РФ снизилась до уровня после дефолта 1998 года

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В первом полугодии 2024 года рождаемость в России уменьшилась до уровня, наблюдавшегося после дефолта 1998 года. Это следует из данных, опубликованных Росстатом.

В стране за январь — июнь текущего года родились 599 630 детей — на 16 520 меньше, чем за аналогичный период прошлого, 2023 года. Снижение составило 2,7%.

В отдельно взятом июне в РФ родились 98 696 детей — на 5732 ребенка (на 5,5%) меньше, чем за аналогичный период минувшего года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане по итогам первого полугодя рождаемость сократилась на 3,4%. Еще в июле официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал катастрофой ситуацию с демографией в России.