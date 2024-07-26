Песков про рождаемость: Мы живем в самой большой стране мира, а нас все меньше

Дмитрий Песков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал катастрофой ситуацию с демографией в России. Напомним, коэффициент рождаемости в России находится на уровне 1,4. По мнению представителя Кремля, это «страшно низко» и может обернуться печальными последствиями для будущего нации.

«Мы живем в самой большой стране мира. А нас каждый год становится меньше», — цитирует Пескова ТАСС.

Он подчеркнул, что с данной проблемой можно справиться, только если увеличить средний коэффициент рождаемости.

Песков подчеркнул, что сейчас в России коэффициент рождаемости такой же, как в Европе, Японии и так далее.

Чтобы продемонстрировать ситуацию с рождаемостью приведем статистику из Республики Татарстан, где по итогам первых четырех месяцев 2024 года число родившихся уменьшилось на 4,4%. Согласно статистике Татарстанстата, за январь — апрель в республике зарегистрировали 11 019 рождений — это на 519 меньше, чем за аналогичный период 2023-го.