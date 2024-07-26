Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Песков про рождаемость: Мы живем в самой большой стране мира, а нас все меньше
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал катастрофой ситуацию с демографией в России. Напомним, коэффициент рождаемости в России находится на уровне 1,4. По мнению представителя Кремля, это «страшно низко» и может обернуться печальными последствиями для будущего нации.
«Мы живем в самой большой стране мира. А нас каждый год становится меньше», — цитирует Пескова ТАСС.
Он подчеркнул, что с данной проблемой можно справиться, только если увеличить средний коэффициент рождаемости.
Песков подчеркнул, что сейчас в России коэффициент рождаемости такой же, как в Европе, Японии и так далее.
Чтобы продемонстрировать ситуацию с рождаемостью приведем статистику из Республики Татарстан, где по итогам первых четырех месяцев 2024 года число родившихся уменьшилось на 4,4%. Согласно статистике Татарстанстата, за январь — апрель в республике зарегистрировали 11 019 рождений — это на 519 меньше, чем за аналогичный период 2023-го.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»