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В Татарстане выросла естественная убыль населения
По итогам первого полугодия 2024 года в Татарстане естественная убыль населения увеличилась почти на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, 2023 года (5972 человека по сравнению с 4064). Это следует из доклада о социально-экономическом положении республики, подготовленного Татарстанстатом.
В результате соответствующий показатель по региону за год вырос с -2,0 до -3,0 на одну тысячу населения.
За январь — июнь в Татарстане было зарегистрировано 16 941 рождение — на 473 меньше, чем за аналогичный период 2023-го. При этом в июне темпы уменьшения рождаемости не изменились по сравнению с январем — маем: за шесть месяцев она снизилась год к году на 3,4%.
Вместе с тем в республике зафиксировано 22 913 летальных случаев — на 1435 больше, чем за январь — июнь 2023-го. За месяц темпы роста смертности чуть ускорились — с 6,4% в годовом выражении до 6,5%. Число младенческих смертей по сравнению с прошлым годом уменьшилось с 57 до 46.
В результате показатель рождаемости на одну тысячу населения снизился с 8,8 до 8,5, тогда как показатель смертности — вырос с 10,8 до 11,5.
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